Preocupación en Bonao por anuncio de cierre de fábrica

BONAO.-Una gran preocupación ha generado en la población y en diversos sectores el anuncio del cierre de las operaciones de la empresa textil Hanesbrands Dos Ríos, ubicada en este municipio.

De materializarse esta situación, representaría un duro golpe para la economía local, ya que Bonao aún enfrenta las consecuencias del cierre de la empresa minera Falconbridge Dominicana, lo que provocó la pérdida de unos 1,800 empleos directos e indirectos, lo que ha provocado una notable reducción de la actividad económica en la provincia Monseñor Nouel.

Actualmente, la empresa Hanesbrands, que ha pasado a denominarse Gildan-Hanes, emplea alrededor de dos mil trabajadores, de los cuales aproximadamente un 90 % son residentes del municipio de Bonao, impactando de manera directa e indirecta a más de 10 mil personas, incluyendo familias, comercios y suplidores locales.

Más allá de su rol como generadora de empleos, Hanesbrands ha sido una empresa comprometida socialmente, desarrollando importantes programas comunitarios, entre ellos operativos médicos dos veces al año, apoyo al hogar de niñas, y colaboraciones para el embellecimiento y mantenimiento de las instalaciones del hospital del Seguro Social, así como otras entidades públicas.

José Manuel Alberto, (Puño), representantes del sindicato de los trabajadores de la Zona Franca Hanes Dos Ríos, confirmó que aproximadamente 2.000 empleados directos serán despedidos en el mes de marzo y otro grupo a mediados del año 2026.

Además más de 500.00 contratistas serán afectados, lo que representa un duro golpe para la economía de la provincia Monseñor Nouel.