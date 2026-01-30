Retiran del mercado Nueva York pepinillos tras informes había vidrio en frascos

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en Estados Unidos retiró miles de cajas de pepinillos del mercado de Nueva York y Maine tras informes de que había vidrio dentro de los frascos.

El producto era vendido en los supermercados y bodegas en los cinco condados de la ciudad, siendo consumido en alto volumen por dominicanos.

El producto es distribuido por la empresa Hannaford.

El retiro del mercado de frascos de vidrio de 16 oz. de chips de pepinillos encurtidos para hamburguesas Hannaford fue iniciado por Mount Olive Pickle Company, Inc.

Los productos retirados tienen la siguiente información de identificación:

Código postal: 0 41268 14889 9

Consumir preferentemente antes de: 02:39 MAR 03 2028

Código: 1PD2585D

La agencia federal ha emitido una clasificación de Clase II, lo que significa que el uso o la exposición a los productos afectados puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles.

