Balance
Rubio defiende Trump en Venezuela y aborda Groenlandia, la OTAN
Dijo que la indignación sobre Groenlandia dentro de la OTAN se está apaciguando, y que se están llevando a cabo conversaciones
WASHINGTON.- AP
El secretario de Estado Marco Rubio defendió enérgicamente el miércoles la operación militar del presidente estadounidense Donald Trump para capturar al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, y a la vez les explicó a los legisladores el enfoque del gobierno hacia Groenlandia, la OTAN, Irán y China.
Mientras los republicanos y demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado expresaban lecturas marcadamente diferentes sobre la política exterior del gobierno, Rubio abordó las intenciones de Trump y su retórica a menudo belicosa que ha alarmado a los aliados de Estados Unidos en Europa y otros lugares, incluidas las exigencias para tomar el control de Groenlandia.
El principal diplomático de Trump dijo que, a consecuencia de ello, Estados Unidos está más seguro y protegido, y que el gobierno trabajaría con las autoridades interinas para estabilizar el país sudamericano.
"No vamos a revertir esto de la noche a la mañana, pero creo que estamos logrando avances importantes", declaró Rubio. "Ciertamente estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas, y creo y espero que estaremos mejor en tres, seis y nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía estuviera allí".
El exsenador de Florida señaló que los líderes actuales de Venezuela están cooperando y pronto comenzarán a ver beneficios.
Por otro lado, dijo que la indignación sobre Groenlandia dentro de la OTAN se está apaciguando, y que se están llevando a cabo conversaciones sobre cómo manejar las exigencias de Trump.