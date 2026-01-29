Rubio defiende Trump en Venezuela y aborda Groenlandia, la OTAN

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El secretario de Estado Marco Rubio defendió enérgicamente el miércoles la operación militar del presidente estadounidense Donald Trump para capturar al entonces mandatario venezolano Nicolás Maduro, y a la vez les explicó a los legisladores el enfoque del gobierno hacia Groenlandia, la OTAN, Irán y China.

Mientras los republicanos y demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado expresaban lecturas marcadamente diferentes sobre la política exterior del gobierno, Rubio abordó las intenciones de Trump y su retórica a menudo belicosa que ha alarmado a los aliados de Estados Unidos en Europa y otros lugares, incluidas las exigencias para tomar el control de Groenlandia.

El principal diplomático de Trump dijo que, a consecuencia de ello, Estados Unidos está más seguro y protegido, y que el gobierno trabajaría con las autoridades interinas para estabilizar el país sudamericano.

"No vamos a revertir esto de la noche a la mañana, pero creo que estamos logrando avances importantes", declaró Rubio. "Ciertamente estamos mejor hoy en Venezuela de lo que estábamos hace cuatro semanas, y creo y espero que estaremos mejor en tres, seis y nueve meses de lo que hubiéramos estado si Maduro todavía estuviera allí".

El exsenador de Florida señaló que los líderes actuales de Venezuela están cooperando y pronto comenzarán a ver beneficios.

Por otro lado, dijo que la indignación sobre Groenlandia dentro de la OTAN se está apaciguando, y que se están llevando a cabo conversaciones sobre cómo manejar las exigencias de Trump.