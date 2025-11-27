Secretario de Guerra Pete Hestegh comparte Acción de Gracias con soldados estadounidenses

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hestegh, compartió la cena de Acción de Gracias con miembros de las Fuerzas Armadas en la cubierta de comedor de una base militar, en un gesto de reconocimiento hacia quienes “mantienen a salvo a Estados Unidos”.

Durante la actividad, Hestegh destacó la importancia de acompañar a los soldados en fechas especiales y reafirmó el compromiso del Gobierno con el bienestar de los hombres y mujeres en servicio. La celebración incluyó el tradicional pavo y mensajes de gratitud por la labor de los militares en defensa de la nación.

El encuentro se enmarca en las actividades oficiales de Acción de Gracias, donde autoridades estadounidenses suelen visitar bases militares para compartir con los uniformados y expresar apoyo a quienes cumplen misiones dentro y fuera del país.