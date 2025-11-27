¿Pete Hegseth salió de República Dominicana? El mensaje que envió por el Día de Acción de Gracias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y su esposa Jenny compartieron este jueves un video, donde se les escucha enviar un mensaje por el Día de Acción de Gracias a las familias de los soldados norteamericanos desplegados en el Caribe.

El material gráfico, Hegseth lo registró —desde algún punto de la región del Caribe— antes de abordar un barco y compartir con sus tropas un almuerzo marcado por el ataque ocurrido la tarde de ayer contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

“En nombre de mi esposa Jenny y mío, quiero desearles feliz Día de Acción de Gracias. Estamos aquí en el Caribe a punto de subirnos a un par de barcos y compartir la cena de Acción de Gracias con nuestras tropas, pero nuestras mentes también están en Washington con los grandes estadounidenses que fueron atacados; estamos orando por ellos”, pronunció el jefe del Pentágono.

Cabe destacar que el mensaje del funcionario se produce a solo un día de haber visitado la República Dominicana y firmar un acuerdo de cooperación bilateral con el presidente Luis Abinader.

En el mismo se establece que Estados Unidos hará uso “temporal” de los aeropuertos Internacional de las Américas y Militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, en el marco de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación 'Lanza del Sur'.

Las terminales aéreas, según lo informado, destinarán espacios para el traslado de equipos y personal técnico involucrado en las operaciones de Washington en el Caribe.

“En el marco del acuerdo de cooperación bilateral entre ambos Gobiernos, el Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para apoyar las operaciones contra el narcotráfico, incluyendo la Operación Lanza del Sur, anunciada por el secretario de Guerra de los EE. UU., Pete Hegseth, el 13 de noviembre, que lucha también contra el tráfico ilícito de armas”, se lee en un comunicado que envió la Presidencia de la República a los medios.

De igual forma, habrá presencia de varios aviones cisterna KC-135 en apoyo a las misiones de patrullaje aéreo, “ampliando las capacidades de monitoreo e interdicción sobre gran parte de los ámbitos marítimo y aéreo”. Además, proporcionarán servicios de reabastecimiento de combustible a aeronaves de países socios, “garantizando así operaciones sostenidas de monitoreo, detección y rastreo de actividades verificadas de contrabando ilícito”.

Adicionalmente, las aeronaves de carga C-130 Hércules facilitarán evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en casos de desastre.