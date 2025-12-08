Sectores representativos dominicanos NY asisten Gala de PreCoHis

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Cerca de 300 personas pertenecientes a diferentes sectores representativos dominicanos en esta ciudad asistieron el pasado viernes a la Gala de «Prensa & Comunidad Hispana» (PreCoHis) que preside el periodista Ramón Mercedes.

Durante su discurso, Mercedes reiteró la misión de PreCoHis, que como entidad legalmente constituida ante las autoridades neoyorkina y su lema establece «luchando por el interés colectivo hispano», de mantener conexión con asociaciones, clubes y otras entidades para informarles sobre hechos y acontecimientos que les benefician y afectarían.

Asimismo, anunció que establecerá una «alianza comunitaria» con la Fundación Solución Nacional (SOLN), que preside Roberto Rojas, para ampliar el objetivo definido con taxistas, bodegueros, amas de casas, salones de belleza, barberías, agencias de viajes, consultorios, supermercados, tiendas y restaurantes, entre otros establecimientos hispanos en NYC y estados aledaños.

Se explicaron informaciones a modo de ejemplo: «A partir del 1 de febrero 2026, Estados Unidos aplicará una tarifa de US$45.00 a los pasajeros cuando vayan a salir del territorio estadounidense si no tienen el REAL ID, que se obtiene en una oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en cualquiera de los 50 Estados», y así sucesivamente.

También «el Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP) ofrece hasta $996 dólares para ayudar personas necesitadas a cubrir los costos de calefacción durante el invierno 2025-2026», entre otras, las cuales serán cambiadas trimestralmente.

Entre las prestigiosas instituciones cuyos representantes asistieron figuran: Las honorables juezas, Patria Frías Colón y Fiordaliza Rodríguez, de la Corte Suprema del Estado de NY para Brooklyn y la Corte de Familia en El Bronx.

La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), que dirige Radhamés Rodríguez; Jaime Vargas Brokerage, que preside el empresario Jaime Vargas; del Hospital Lincoln en El Bronx, que dirige Cristina Contreras, y la Asociación de Chiringueros USA (ADCESA), que preside Jackelyn Luis.

La Fundación Solución Nacional (SOLN) que dirige el empresario Roberto Rojas; y del Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), que dirige Celiné Toribio, representada por su director en NY, John Sánchez; además, el asambleísta D-78 en El Bronx, George Álvarez, representada por la doctora Nancy Medina, su asistente.

Una amplia comisión del PLD, en representación del licenciado Francisco Javier García; el proyecto «300 con Leonel», que coordina Geraldo Rosario; del movimiento social «Acción Rápida», que dirige Dayanara Borbón; de «Somos Pueblos-USA», que lo representa el ingeniero Radhamés García.

Además, Ramfis Trujillo, seguro candidato presidencial y presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), junto a una amplia comisión.

El congresista Adriano Espaillat (D-13) entregó, a nombre de PreCoHis, los reconocimientos a: Sudelka García, periodista de El Nacional, por mantener informados a los dominicanos en el exterior a través de sus reportajes de turismo gastronómico; a las juezas Frías Colón y a Rodríguez, por sus acertadas sentencias judiciales en sus funciones.

Asimismo, a Héctor Tavares, administrador de las clínicas de cuidados primarios y del servicio ambulatorio del Hospital Lincoln en El Bronx; a Carmen A. Oviedo, doctora en medicina interna certificada en el mismo hospital; al doctor Ángel A. La Paz, médico por más de dos décadas en el sistema de salud de NYC; Samuel Sánchez, por sus múltiples servicios a favor de la comunidad a través de su oficina de impuestos; y a Jairo Troncoso, miembro de UBA, por sus servicios a la comunidad.

El ex vicecónsul en NY, Tamayo Tejada quien por más de 10 años estuvo al frente del departamento legal de la sede y puso su experiencia al servicio de miles de dominicanos por diferentes casos antes las cortes del área triestatal; William Jiménez, destacado periodista que ha laborado en los principales periódicos de la RD y USA. Actualmente es el director de prensa para los medios étnicos e hispanos del DOT-NY.

El congresista Espaillat valoró que PreCoHis destaque la labor de cada uno de los presentes que nos hacen sentir orgullosos y vemos la diversidad de talento en nuestra comunidad con jueces, empresarios, abogados, del área de salud, y con el crecimiento nuestro también crece nuestra presencia en las diferentes áreas y una clase media emergente en NYC.

La actividad fue celebrada en los exclusivos salones de Beverly Hills Manor, en El Bronx, con un variado bufete, diferentes bebidas alcohólicas, gaseosas y una fiesta bailable con la orquesta de Eddy Almonte, desde las 8:00 pm. a 1:00 am. Los maestros de ceremonias fueron Francis Méndez y Manuel Díaz.