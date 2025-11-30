Aumenta tensión con Venezuela: aerolíneas toman precauciones para operar en el país

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este sábado la tensión con Venezuela al advertir a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano «cerrado», por lo que las compañías internacionales que operan en el país suramericano han anunciado que evalúan la situación y toman precauciones.

«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP», reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump y criticó que «insólitamente» intente «dar órdenes y amenazar la soberanía» de esta nación.

Las aerolíneas evalúan la situación

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el principal del país, mantuvo con normalidad sus operaciones durante la jornada, pese a la advertencia del mandatario estadounidense.

El aeródromo, que sirve a Caracas, recibió durante el día vuelos desde Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana, según constató EFE en un recorrido.

También en el aeropuerto Internacional de La Chinita, ubicado en Maracaibo, la capital del estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), continuaban sin inconvenientes las operaciones aéreas, según los itinerarios difundidos por las aerolíneas.

Tras el anuncio de Trump, la aerolínea panameña Copa informó que seguirá operando en Venezuela, aunque lo hace «con altos niveles de alerta y precaución, solo en horarios diurnos».

Igualmente, la colombiana Wingo aseguró que mantiene la operación desde y hacia el país petrolero porque, alegó, no han recibido notificación oficial, por canales formales, «sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano».

«Seguimos monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo, en coordinación con autoridades locales e internacionales, y si las condiciones se modifican ajustaremos de inmediato nuestra operación», explicó a EFE una fuente de la compañía.

Por el momento, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (estatal), mantienen sus operaciones en Venezuela.