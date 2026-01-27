SOLN y PreCoHis especifican área triestatal para enfrentar inclemencia del tiempo

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Las organizaciones comunitarias en esta ciudad Fundación Solución Nacional (SOLN) y Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), dirigidas por el empresario y comunitario Roberto Rojas y el autor de esta crónica especifican a los dominicanos, y otras etnias, en el área triestatal sobre diversas medidas a tomar ante la gran tormenta invernal y frío ártico que los afecta.

“Ante temperaturas peligrosamente frías advierten sobre riesgos como hipotermia y congelación, y es recommendable reducir los riesgos”, sostienen.

Recomiendan caminar sobre nieve o hielo de manera inevitable, usar calzado con buena tracción, dar pasos cortos y caminar a un ritmo más lento, lo que permite reaccionar mejor ante una posible caída.

Tomar descansos frecuentes en áreas cálidas y secas, beber líquidos tibios y azucarados, evitando el alcohol, vigilar la condición física propia y la de los compañeros de trabajo, especialmente durante turnos prolongados.

Es recomendable revisar con frecuencia el estado de familiares, amigos y vecinos, especialmente aquellos que viven solos o tienen movilidad limitada, mantener contacto telefónico al menos dos veces al día puede marcar la diferencia durante una emergencia.

En el caso de los niños, se debe limitar el tiempo al aire libre, evitar que jueguen sin supervisión y asegurarse de que estén correctamente abrigados.

Cubrir la cabeza, rostro, manos y pies, utilizando gorros, guantes aislantes y botas impermeables con buena tracción, mantenerse seco, llevando ropa extra para cambiarse en caso de humedad por sudor o nieve.

Preferir lana y fibras sintéticas, que aíslan mejor y se mantienen secas, evitar el algodón, ya que retiene la humedad, y nunca usar estufas, calefactores de queroseno o propano en interiores de los apartamentos para calentarse.

El clima invernal también incrementa el riesgo de resbalones, tropiezos y caídas, es conveniente retirar la nieve y el hielo de las superficies de tránsito y aplicar descongelante lo antes posible.

“Con un invierno activo, estar informados y preparados puede marcar la diferencia. La prevención por frío es una responsabilidad compartida”, sostienen.

Asimismo, señalan que los quisqueyanos y otras etnias pueden llamar en NY al 311 si observan a una persona en la calle que podría necesitar ayuda o si su edificio no cuenta con calefacción adecuada.

Solo llame al 911 si se trata de una situación de peligro o una extrema emergencia.

En otros casos de emegencia en el area triestatal, las personas pueden comunicarse en Nueva Jersey y Connecticut al 2-1-1- luego marcar el 99 para ayuda en español.

Cruz Roja:1-800-733-27677; Con Edison:1-800-752-6633; PSE&G Long Island: 1-800-490-0075;

Jersey Central Power & Light (JCP&L): 1-888-544-4877.

Los clientes pueden informar interrupciones y verificar el estado de restauración del servicio en www.conEd.com/reportoutage, o mediante las aplicación móvil para dispositivos iOS o Android, o llamando al 1-800-75-CONED (1-800-752-6633).