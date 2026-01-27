Hoy ocurrirán lluvias débiles y aisladas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias débiles y aisladas en localidades de Hato Mayor, Samaná, Barahona y la provincia Pedernales.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que las precipitaciones ocurrirán en la mañana y que en la tarde se extenderán hacia sectores de la Cordillera Central y la Septentrional.

En cuanto a las temperaturas, Meteorología prevé que estarán calurosas durante el día, debido al viento del este/sureste, pero que entrada la noche y la madrugada seguirán bajas, por la época del año.