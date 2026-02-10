Suma n 18 los muertos por frío en NY

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York.- EFE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó ayer, lunes, de que ya son 18 los fallecidos por la ola de frío que azota la ciudad y otras partes del noroeste del país. “Cada vida perdida es una tragedia y seguiremos pensando en sus familias”, aseguró Mamdani en unas declaraciones recogidas por la prensa local.

Y 17 en Nueva Jersey.-

También La ola de frío que ha estado afectando al noreste de Estados Unidos desde el paso de la primera gran tormenta invernal en enero ha dejado ya 17 muertos en Nueva Jersey.