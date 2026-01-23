Tensión en Mineápolis: Vance se reúne con ICE ante manifestaciones por la muerte de Renee Good

Publicado por RFI Creado: Actualizado:

El vicepresidente estadounidense J.D. Vance acudió a Mineápolis este jueves para intentar calmar la situación, en vísperas de una gran manifestación contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

ICE lleva varias semanas llevando a cabo una gran operación en el estado de Minnesota, donde la muerte de Renee Good, una estadounidense de 37 años asesinada en su coche por un agente el 7 de enero en Mineápolis, ha cristalizado las tensiones.

Acusado por la oposición demócrata de echar más leña al fuego al defender al oficial de inmigración que disparó el tiro fatal, J.D. Vance viajó a Mineápolis para reunirse con agentes de ICE y “bajar la temperatura”, según dijo en una rueda de prensa. “Sí, pueden manifestarse”, dijo a los residentes de la ciudad que protestan a diario, “pero háganlo pacíficamente”.

Detención de un niño

Los medios estadounidenses publicaron una foto de un niño pequeño, que según ellos fue llevado a un centro de detención en Texas por ICE. Aparece, con aspecto desconsolado, con una gorra azul adornada con dos orejas de conejo, y una mochila sostenida por una figura vestida de negro.

J.D. Vance habla frente a agentes de ICE en Mineápolis, el 22 de enero de 2026. AP - Angelina Katsanis

La foto se compartió en masa y se difundió en redes sociales. J.D. Vance confirmó que el niño de cinco años fue puesto bajo el cuidado de ICE después de que su padre, a quien describió como un inmigrante ilegal, huyera para evitar ser detenido por los agentes. Pero según varios medios, el niño, Liam Conejo Ramos, y su padre, son peticionarios de asilo.

Aunque reconoció “errores” en algunos casos, el vicepresidente culpó a “personas de extrema izquierda” y a las fuerzas del orden locales por esta escalada. Pero en el acto, muchos residentes esperan enviar un mensaje contundente durante la manifestación de este viernes y mostrar que están hartos.

Convocatoria a manifestarse en pleno frío

A unos cientos de metros de donde J.D. Vance estaba de pie para su discurso, había una docena de manifestantes. Envuelta en su abrigo, bufanda y sombrero, Dani denuncia una “ocupación” de la ciudad donde se encuentran actualmente 3.000 agentes de ICE, mientras que la policía municipal solo cuenta con 600 agentes. “Secuestran gente de la calle y la envían a otros sitios. No tienen órdenes para hacerlo, aterrorizan y dañan a nuestra población y asesinaron a Renée Good”, dice.

Dan cuenta por su parte que vio a una mujer detenida por cuatro agentes. “Esta mujer accedió a sus exigencias, les mostró papeles y le ataron las manos a la espalda, la metieron en el vehículo y se marcharon a toda velocidad. No vi el principio, pero supongo que la pararon porque estaba racializada”, comenta.

La manifestación de este viernes tendrá lugar mientras la ciudad está en alerta de frío extremo, con temperaturas que se sienten tan bajas como -40 grados, informa nuestro corresponsal en el lugar, Edward Maille. En una tienda, Mary compra mascarillas y calefactores para ella y su familia, planea ir a manifestarse contra ICE. “Aterrorizan nuestras escuelas, los autobuses están vacíos, las tiendas cierran porque la gente tiene miedo de salir”, lamenta.

Los organizadores de la manifestación han pedido que las tiendas cierren el viernes, que los residentes no vayan a trabajar y que los niños no vayan a la escuela en apoyo al movimiento de protesta.