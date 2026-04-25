Barcelona se acerca al título de La Liga sin el lesionado Yamal

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El Barcelona se acercó a su segundo título consecutivo de La Liga después de que Fermín López y Marcus Rashford anotaran para darle a su primer triunfo en Getafe en seis temporadas el sábado.

Fermín dedicó su gol en el minuto 45 a Lamine Yamal, máximo goleador y asistente del Barcelona, quien se perderá el resto de la temporada por una lesión muscular, pero espera estar recuperado para el Mundial con España.

Tras marcar, Fermín cruzó los brazos y levantó los dedos para hacer el gesto del "304" que Yamal usa para celebrar sus goles, en referencia a los últimos tres dígitos del código postal de su ciudad natal, al norte de Barcelona.

Rashford entró como suplente y sentenció la victoria por 2-0 en el minuto 74 con una jugada individual.

El Barcelona aumentó su ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, a 11 puntos con solo cinco jornadas por jugar, incluyendo el Clásico que se disputará entre ambos en el Camp Nou el 10 de mayo.

El Barcelona anunció el jueves que Yamal se perderá el resto de la temporada tras sufrir una lesión muscular en la pierna izquierda el día anterior al convertir un penalti en la victoria por 1-0 ante el Celta de Vigo.

«Quiero mandarle un fuerte abrazo desde aquí», dijo Fermín sobre Yamal tras el partido. «Es muy importante para nosotros. Es una pena que no pueda jugar, pero ahora podrá recuperarse bien y jugar el Mundial».