Tormenta invernal en EE. UU.: muertos confirmados y daños reportados

La masa gélida de aire ártico que se desplaza por Estados Unidos hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a -45ºC de sensación térmica.

El saldo de muertos se elevó a 30 a causa del fenómeno extremo, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, con causas que incluyen hipotermia, accidentes de tránsito o de aviación, con trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

Es un temporal que combina frío extremo, tormenta de hielo y fuertes nevadas. Por eso es tan peligroso y, sobre todo, tan histórico. Ha afectado a más de la mitad de la población.

Millones se han quedado sin electricidad y no se cancelaban tantos vuelos desde la pandemia. Hay 18 estados bajo alerta meteorológica, entre ellos Nueva York, donde se ha declarado el estado de emergencia.

Trabajo a distancia

Una persona con esquís se desplaza por las calles nevadas de Brooklyn, en Nueva York, el 25 de enero de 2026. © Amr Alfiky / Reuters

En Nueva York se ha pedido a los ciudadanos que no salgan a la calle, por eso se han cancelado las clases y las oficinas federales han permanecido cerradas. Es la peor nevada que se recuerda en los últimos 121 años y ha dejado en la Gran Manzana hasta 30 centímetros de nieve.

Hoy muchos trabajaban desde casa: “No fui a trabajar hoy. Hace demasiado frío y las veredas están demasiado heladas”, dice una mujer. “Las calles estaban muy solas, llenas de mucha nieve. No se podía caminar casi”, confirma un hombre.

Estados del sur

La peor parte se la han llevado los estados del sur, que no están nada acostumbrados a este tipo de situaciones y se han quedado sin sal y productos anticongelantes, lo que ha hecho todavía más peligrosas las carreteras.

La tormenta poco a poco se va retirando, pero entra y se queda un frío ártico durante varios días que en algunas zonas podría alargarse, incluso hasta principios de febrero.