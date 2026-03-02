¿De qué se trata el sarpuliido que se le vio a Donald Trump en el cuello?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser noticia este lunes y no precisamente por los ataques a Irán.

Algunos reporteros gráficos lograron captar un sarpillido en el lado derecho del cuello del mandatario, en momentos cuando Trump estaba en la Casa Blanca para una ceremonia de la Medalla de Honor.

De inmediato, comenzaron las especulaciones sobre la salud de jefe de Estado. Sin embargo, Sean Barbabella, médico personal de Trump, despejó las dudas ante la ola de conjeturas.

El doctor dijo que la mancha roja que se le ve al líder de esa potencia norteamericana responde a una crema que el presidente está usando "como "tratamiento preventivo para la piel", según informó el galeno a CNN.

“El presidente Trump está usando una crema muy común en el lado derecho del cuello, que es un tratamiento preventivo para la piel”, declaró el Dr. Sean Barbabella. “El presidente está usando el tratamiento durante una semana, y se espera que el enrojecimiento dure varias semanas”.

La cadena de noticias norteamericana indicó que Barbabella no especificó por qué Trump necesitaba el tratamiento de piel y la Casa Blanca no respondió de inmediato a las preguntas sobre su condición.

Trump, quien a sus 79 años es el presidente de mayor edad en prestar juramento al cargo, también ha tenido que lidiar con hematomas periódicos en el dorso de ambas manos que han suscitado dudas sobre su salud.

La mancha también recordó la pequeña herida que le dejó una bala en la oreja en julio del 2024, cuando un sujeto intentó quitarle la vida a Trump en una aparición pública en Pensilvania.