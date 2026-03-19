Trump acusa a Powell de sobrecostos en reformas de la Fed

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este jueves en que el presidente saliente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, está bajo investigación por el elevado coste de las reformas de la sede del banco central, después de que Powell comunicara su intención de continuar en el cargo hasta que concluyan las pesquisas contra él.

«Está bajo investigación porque está construyendo un edificio que costará cientos de miles de millones de dólares más de lo que se suponía que debía costar. Es el edificio más costoso que se haya construido jamás. Se trata de una incompetencia flagrante», aseveró Trump durante su encuentro en la Casa Blanca con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Powell, cuyo mandato en principio expira el 15 de mayo, informó el miércoles de que no tiene intención de abandonar su puesto hasta que concluya la investigación -impulsada por la Administración Trump por el supuesto sobrecoste en las reformas de la sede de la Fed- y destacó que está comprometido con la idea seguir después de mayo si su sucesor no ha sido confirmado para entonces.

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«Él lo inició y la situación se le ha ido de las manos. Son miles de millones de dólares por un edificio pequeño. Yo podría haber construido ese edificio -y haberlo dejado hermoso- por 25 millones de dólares. Ellos están gastando 4.000 millones», añadió Trump.

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En contraste, el republicano defendió la polémica construcción de un salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca como un proyecto que está «por debajo del presupuesto» pese a que sus dimensiones sean «mucho más grandes».

Trump Fed

«Es terco, y padece el ‘síndrome de trastorno por Trump’, aunque mucha gente lo tiene. No es una enfermedad curable. Cuando uno es obstinado e incompetente, creo que es la peor combinación. Y, además, no es una persona inteligente», prosiguió Trump sobre el presidente de la Fed.

La Reserva Federal decidió el miércoles mantener los tipos de interés sin cambios, que permanecen en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75 %, a pesar de las presiones de la Administración para que el banco central estadounidense baje el precio del dinero.

«Debería estar bajando las tasas de inmediato, aunque no lo hará, porque es una persona obstinada y eso es algo malo», insistió.

Presiones para bajar los tipos

Por su parte, Powell considera que las pesquisas están motivadas por los intentos de Trump de presionarlo para que abandone su puesto y baje los tipos.

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«No tengo intención de abandonar la junta de gobernadores de la Fed hasta que la investigación esté bien y verdaderamente cerrada con transparencia y finalidad», afirmó en su rueda de prensa de la víspera.

Trump ha nominado al exgobernador de la Fed Kevin Warsh para sustituir a Powell, pero sus audiencias de confirmación están en el aire debido a que el senador republicano Thom Tillis ha dicho que las bloqueará hasta que aclare el caso contra el presidente de la Fed por supuesta malversación.

Powell también dijo ayer que no ha decidido aún si seguirá como miembro de la junta de gobernadores una vez que su mandato termine.