Trump dice EEUU tiene “frontera más sólida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer, martes, nada más iniciar su discurso sobre el Estado de la Unión en el Capitolio que el país tiene ahora gracias a él “la frontera más sólida con diferencia” que ha tenido nunca.

Trump presumió también que en un año de mandato los cruces fronterizos han caído a cero, el tráfico de fentanilo se redujo un 56 % y los datos de muerte violenta se han reducido. “En los último nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingreses legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación”, indicó el mandatario en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso.

La política migratoria ha sido una de las obsesiones presidenciales desde que empezó el segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.

La muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses en el ámbito de las protestas por las redadas migratorias en Mineápolis ha desatado una crisis política que ha llevado al cierre temporal del Departamento Nacional de Seguridad (DHS).

Trump destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo provenientes de Venezuela, país al que llamó “nuestro nuevo amigo y socio".

“Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600,000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela”, continuó Trump.

Añadió además que “la producción estadounidense de gas natural está en su punto más alto porque cumplí mi promesa de perforar, ¡vaya!, perforar”, insistió apelando a uno de sus eslóganes habituales en los mítines y a que con él precio de la gasolina para los estadounidenses ha bajado.

La intervención de EEUU en Venezuela el pasado 3 de enero que terminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez ahora como presidenta del país caribeño es uno de los asuntos de los que la Casa Blanca más presume.

En este tiempo las relaciones diplomáticas con Venezuela se han restablecido y las empresas estadounidenses se están posicionando para reactivar las conexiones comerciales.

Empresas tecnológicas

Trump anunció este martes durante el discurso del Estado de la Unión que obligará “a las grandes empresas tecnológicas a cubrir sus propias necesidades energéticas".

“Pueden construir sus propias centrales eléctricas como parte de sus fábricas para que los precios no suban y, en muchos casos, para que los precios de la electricidad bajen considerablemente. Esta es una estrategia única, nunca antes utilizada en este país”, aseguró el presidente.

Criticó que la Corte Suprema rechazara sus políticas arancelarias emblemáticas, calificándolo de “un fallo desafortunado”. Y habló de sus intentos de maniobrar en torno a esa decisión sin depender del Congreso ni asustar a los mercados financieros.