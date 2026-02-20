Trump: Pasarán “cosas malas” si Irán no logra acuerdo EEUU

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Irán llevó a cabo ejercicios militares anuales con Rusia el jueves, y un segundo portaaviones estadounidense se acercaba a Oriente Medio, mientras Estados Unidos e Irán aseguran estar preparados para la guerra si las negociaciones sobre el programa nuclear iraní no prosperan.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que cree que de 10 a 15 días es “tiempo suficiente” para que Irán llegue a un acuerdo. Pero las conversaciones llevan años estancadas, e Irán se niega a discutir las demandas de Estados Unidos e Israel de que reduzca su programa de misiles y rompa lazos con milicias armadas. Las conversaciones indirectas de las últimas semanas lograron pocos avances visibles, y una o ambas partes podrían estar ganando tiempo para los preparativos finales de guerra.

El gobierno de Irán es más vulnerable que nunca, tras 12 días de ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares y militares el año pasado, así como por las protesta de enero que fueron reprimidas violentamente. Pero aún es capaz de atacar a Israel y bases estadounidenses en la región, y ha advertido que cualquier acción bélica desencadenaría una guerra regional.

A principios de semana, Irán inició también maniobras que incluyeron fuego real en el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

Las tensiones también aumentan dentro de Irán, mientras se realizan ceremonias en honor de los manifestantes muertos 40 días después de su muerte a manos de fuerzas de seguridad. En algunas de esas reuniones se escucharon gritos contra el gobierno a pesar de las amenazas de las autoridades.

Trump vuelve a amenazar

Los movimientos de más buques de guerra y aviones estadounidenses, y el portaaviones USS Gerald R. Ford cerca de la desembocadura del mar Mediterráneo, no garantizan un ataque de Estados Unidos a Irán, pero sí le dan a Trump la capacidad de llevarlo a cabo si así lo decide.

Hasta ahora, Trump ha evitado atacar la República Islámica tras fijar como líneas rojas la muerte de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas ordenadas por Teherán, y volvió a entablar conversaciones con Irán, reanudando un proceso que se había visto interrumpido por la guerra entre Irán e Israel en junio.

Irán aceptó redactar una propuesta por escrito para abordar las preocupaciones estadounidenses planteadas durante las conversaciones indirectas de esta semana en Ginebra, según un alto funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que altos funcionarios de seguridad nacional se reunieron el miércoles para hablar sobre Irán y fueron informados de que se espera que las “fuerzas completas” necesarias para llevar a cabo una posible acción militar estén listas para mediados de marzo.