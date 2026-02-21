COE advierte por mar deteriorado en la costa caribeña: piden precaución a embarcaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó este sábado a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución en la costa caribeña, debido al deterioro de las condiciones marítimas.

La advertencia aplica específicamente desde Isla Beata hasta Pedernales, de acuerdo con el boletín meteorológico emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Según explicó la Dirección del COE, la recomendación se emite en virtud de lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, con el objetivo de prevenir incidentes en alta mar ante el oleaje y condiciones adversas.

Para el resto de las costas del país, el INDOMET informó que las condiciones se mantienen normales.

Las autoridades exhortaron a los operadores marítimos a mantenerse atentos a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias mientras persistan las condiciones en la costa caribeña.