Valoran celebración feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Samanenses residentes en esta ciudad manifestaron valorar por la celebración y clausura, en su provincia, de la tercera feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026” (TyA 2026), con destacada participación nacional e internacional.

Dicha feria, considerada uno de los eventos turísticos más relevantes de la región Nordeste y una importante plataforma para la promoción del turismo dominicano ante el mundo, se celebró entre el 13 y 15 del presente mes, en el exclusivo escenario de Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences.

Durante estos tres días, se reunieron autoridades, empresarios, inversionistas, emprendedores, artesanos, medios de comunicación y visitantes, quienes participaron en una agenda cargada de conferencias internacionales.

Asimismo, hubo rondas de negocios, exposiciones, experiencias gastronómicas y presentaciones culturales, resaltando el potencial de Samaná como un destino estratégico para el turismo y la inversión, según un documento de prensa.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la participación de representantes diplomáticos de cuatro importantes naciones en el país, precisan.

Entre ellos, el embajador de la República Popular China en RD, Chen Luning, cuyo país fue invitado de honor; también los embajadores de la India, Kishan Dan Dewal (K.D. Dewal); de la Federación Rusa, Alexey Victorovich; y de Panamá, Yira Elena Ramonet García, lo que reafirma el creciente interés internacional por el desarrollo turístico en el país caribeño.

El CEO de Turismo y Atracciones Samaná 2026, Kelvin Faña, resaltó que esta tercera edición marca un paso importante en la proyección internacional del evento.

TyA 2026 también sirvió como plataforma para más de 40 emprendedores y artesanos locales, quienes exhibieron productos y servicios que reflejan la identidad cultural y la riqueza natural de la provincia de Samaná.

Entre los atractivos más comentados del evento estuvieron las experiencias gastronómicas, las degustaciones de productos regionales y la creación del asopao de mariscos con coco más grande del mundo, iniciativa liderada por la chef Solangel Velázquez, que captó la atención de visitantes y medios de comunicación.

Con una masiva asistencia de más de 12 mil visitantes y una amplia cobertura mediática nacional e internacional, la feria reafirma su papel como una plataforma estratégica para impulsar el desarrollo turístico, cultural y económico de la región Nordeste.

Además, posicionando a Samaná como uno de los destinos más atractivos del Caribe. Anunciaron que el próximo evento se realizará en esta ciudad de NY.

Entre los firmantes figuran Leonardo Velásquez, Samuel Kelly, Francisco King, Manuel Antonio Coradín, Ernesto Demorizi, Andrea de Ferrant, William Anderson, Miledys Jackson, Carlos Smith, Manolo Lavandier, Rodolfo Johnson y Elvyn Pumarol, entre otros.