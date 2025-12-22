Lamentable
Velarán este lunes en el Alto Manhattan restos hermana del comisionado Ydanis Rodríguez
La dama falleció el pasado jueves tras permanecer interna por varios días en el NY Presbyterian – Allen Hospital, en Manhattan. Tenía 69 años.
Nueva York. Serán velados este lunes 22 de diciembre en el Alto Manhattan, los restos de la señora Ramona Rodríguez García, hermana del comisionado del Departamentro de Transporte de la ciudad (DOT), el dominicano Ydanis Rodríguez.
Los restos de doña Ramona, muy querida y apreciada por sus familiares y amigos, serán expuestos de 5:00 pm a 8:00 pm, en la funeraria Ortiz ubicada en el 4425 de la Ave. Broadway (esquina calle 190).
Al día siguiente, martes 23, se le realizará una misa de cuerpo presente, a las 9:00 am, en la iglesia Nuestra Señora de los Mártires, ubicada en el 81 de Arden Street, en Inwood, para luego ser sepultada en el Oakland Cementery, en el 2 de Saw Mill River RD, en la ciudad de Yonkers, NY. ¡Paz a su alma!
El País
