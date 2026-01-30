Contra vendedores de petróleo a Cuba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

WASHINGTON Agencias.-

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que impondría un arancel a cualquier producto proveniente de países que vendan o suministren petróleo a Cuba, una medida que aumenta la presión sobre México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró esta semana que su gobierno había detenido, al menos temporalmente, los envíos de petróleo a Cuba, pero recalcó que fue una "decisión soberana" y no a instancias de EEUU.

Trump ha estado presionando a México para que se distancie del gobierno cubano y se incremente el aislamiento de la nación caribeña, la cual ya está sujeta a estrictas sanciones económicas de Estados Unidos.

“Cuba está por caer”

Tras un operativo militar estadounidense para detener al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump ha dicho que el gobierno cubano está por caer. “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”, volvió a declaral ayer el mandatario.

El presidente fue preguntado sobre si está intentando “ahogar” a Cuba, ante lo que respondió que esa palabra es “muy dura”, pero aseguró que el país caribeño es “una nación fallida". “Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver”, declaró. Trump dio estas declaraciones horas después de firmar una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla.