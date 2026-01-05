La violencia inicia en NYC junto al Año Nuevo

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Un taxista de Uber fue la primera víctima acaecida por balas en este 2026 en esta ciudad. El conductor de 55 años fue asesinado a tiros en la esquina de la avenida Morris y Cross Bronx Expressway, en Tremont, El Bronx, poco antes de las 6 am del día 1 de enero, informó la policía.

Luego, otro fallecido por balas frente a un establecimiento comercial ubicado en el 289 Beach y la calle 14 en Far Rockaway, Queens.

Inmediatamente, otro hombre fue herido de gravedad a balazos frente a una bodega en la calle 236 E. en El Bronx.

Asimismo, dos hombres resultaron heridos en la calle 161 con Grand Concourse, en El Bronx, cuando un desconocido abrió fuego contra tres en el lugar. Todos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.

Asimismo, el envejeciente de 72 años y presuntamente dominicano, Julio Figueroa fue empujado a la línea del tren 4 en movimiento, en la estación de la calle 161 con el Yankee Stadium, en El Bronx, a eso de las 7:00 am, cuando regresaba a su casa desde un casino de Yonkers. Salvó la vida milagrosamente.

El victimario, un médico ruso, fue detenido. Hasta la noche del 30 de diciembre, se había registrado una disminución del 20% en los homicidios en NYC. En el 2024 hubo en la Gran Manzana 381 fallecidos a tiros y en el 2025 la cantidad de 303.

El número de víctimas de disparos, entre muertos y heridos, en los cinco condados de la ciudad también disminuyó 22%, de 1,101 en 2024 a 853 hasta en el 2025.

Mientras, el primer bebe nacido en la Gran Manzana en este 2026 fue en el hospital de Harlem, justo a la medianoche.