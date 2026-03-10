WHINSEC se integra al Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de EE. UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto para la Cooperación en Seguridad en el Hemisferio Occidental (WHINSEC, por sus siglas en inglés) ha completado formalmente su realineación como una unidad de reporte directo al recientemente establecido Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de EE. UU. (USAWHC), ambas instituciones del Ejercito de EE. UU.

La creación del USAWHC en diciembre de 2025 formó parte de una iniciativa integral de transformación del Ejército de EE. UU. Este cambio de mando está diseñado para agilizar la estructura de fuerzas, mejorar la preparación estratégica y brindar apoyo al Comando Norte y al Comando Sur de los Estados Unidos. El establecimiento del USAWHC consolida el antiguo Comando de Fuerzas del Ejército de EE. UU., el Comando del Ejército Norte y el Comando del Ejército Sur de EE. UU., con el fin de unificar los esfuerzos de cooperación en seguridad en todo el hemisferio occidental.

La incorporación de WHINSEC dentro del USAWHC garantiza que la misión propia de cooperación en seguridad de WHINSEC - caracterizada por programas de capacitación y educación militar profesional reconocidos internacionalmente - esté plenamente alineada con los objetivos estratégicos de cooperación en seguridad del Ejército de EE. UU. en la región. La transición fluida de WHINSEC hacia el USAWHC, que comenzó a principios de octubre de 2025, garantizó que WHINSEC continuara cumpliendo con su misión vital de brindar educación y capacitación profesional a estudiantes de seguridad militares, policiales y civiles de los Estados Unidos y de más de una docena de naciones aliadas del hemisferio occidental.

"Esta realineación marca un hito trascendental para WHINSEC y nuestros socios en todo el hemisferio," afirmó el Coronel Eldridge R. Singleton, Comandante de WHINSEC. "Integrarse al Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de EE. UU. mejora nuestra capacidad para construir y mantener alianzas de seguridad. La misión principal de WHINSEC permanece inalterada: fomentar una educación y capacitación militar de clase mundial que genere confianza e interoperabilidad con las fuerzas de las naciones aliadas, asegurando que otros países democráticos del hemisferio occidental se unan a los Estados Unidos para enfrentar los desafíos compartidos que nos afectan a todos. Esta transición fortalece nuestros esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y la seguridad internacional."

La dirección de WHINSEC ha enfatizado su compromiso de preservar todas las acreditaciones académicas e institucionales, garantizando la alta calidad de sus cursos y programas. Anteriormente, WHINSEC era una unidad subordinada al Centro de Armas Combinadas del Ejército de EE. UU., parte del Comando de Entrenamiento y Doctrina del Ejército de EE. UU. WHINSEC proporciona educación y capacitación militar profesional a personal de defensa y seguridad militar, policial y civil de naciones aliadas en todo el hemisferio occidental. Su plan de estudios se centra en fortalecer la cooperación regional para abordar desafíos de seguridad compartidos. En el año fiscal 2025, WHINSEC graduó a 781 estudiantes de más de una docena de países. Desde su apertura en enero de 2001, WHINSEC ha graduado a más de 37,000 estudiantes de más de 30 países.