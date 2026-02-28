EU con fondo para reconstrucción de Puerto Rico

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció que el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), autorizó la asignación de unos 1,183 millones de dólares para 176 proyectos de reconstrucción en la isla.

En un comunicado de prensa, González agradeció al presidente y a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Donald Trump y Kristi Noem, respectivamente, “por autorizar y agilizar la asignación" billonaria en fondos de FEMA “para modernizar la infraestructura crítica de Puerto Rico e impulsar la reconstrucción". FEMA aprobó exactamente 1,183,611,623.16 dólares para las obras de reconstrucción, según indica la nota de prensa enviada tarde en la noche del jueves. La gobernadora González explicó que dicho presupuesto será para “proyectos en toda la isla para reconstruir y fortalecer nuestra red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, instalaciones escolares y viviendas públicas".

“Como gobernadora de Puerto Rico, me he centrado en acelerar la reconstrucción de la isla para asegurar que los fondos de recuperación que el presidente puso a disposición durante su primer mandato lleguen a nuestras comunidades”, sostuvo. González detalló que estas asignaciones beneficiarán a 40 de los 78 municipios de Puerto Rico, entre ellos, San Juan, Ponce, Rincón, San Germán, Caguas, Carolina, Mayagüez y Lares.