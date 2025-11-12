Estados Unidos negaría visas por la salud o finanzas

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El gobierno del presidente Donald Trump emitió una nueva directiva que podría dificultar que los extranjeros visiten o vivan en Estados Unidos si padecen de ciertas condiciones médicas, como diabetes u obesidad, o carecen de los activos y recursos económicos para mantenerse.

La disposición, emitida la semana pasada en un cable del Departamento de Estado ya la que The Associated Press tuvo acceso, gira instrucciones a los funcionarios de embajadas y consulados para que examinen a fondo a los solicitantes de visa para demostrar que no tendrán que depender de beneficios gubernamentales en ningún momento después de que se les permita ingresar a Estados Unidos.

Según los expertos, la medida podría reducir todavía más al grupo de personas que pueden ingresar al país en un momento en que el gobierno ya ha endurecido esas reglas.

La directriz deja al descubierto la manera en que la Casa Blanca interpreta la carga pública, un concepto establecido en las leyes de inmigración que indica que a los extranjeros se les puede negar el ingreso al país o un estatus de residencia permanente si existe la posibilidad de que dependan de los recursos federales, como ciertos tipos de ayuda en efectivo y alimentos.

Aunque la ley federal ya requería que aquellos que aspiran a obtener la residencia permanente o el estatus legal demuestren que no sería una carga pública, Trump amplió durante su primer mandato el rango de programas de beneficios que podrían descalificar a los solicitantes, y las pautas en el cable parecen ir más allá.

"Esto podría llevar a una reducción significativa de la inmigración", destacó Julia Gelatt, directora asociada del programa de políticas migratorias de Estados Unidos para el Migration Policy Institute. Trump ha buscado implementar una represión migratoria en todos los niveles del gobierno.