EU: Venezuela debe liberar 1,000 presos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Estados Unidos pidió ayer, miércoles, durante una sesión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la “liberación incondicional” de los 1,000 presos políticos que calcula que siguen en cárceles venezolanas.

“Aproximadamente 1,000 personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta a la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos”, afirmó el embajador estadounidense Leandro Rizzuto durante una sesión de la OEA convocada para abordar el asunto de los presos.

Rizzuto también aseguró en su intervención que “abordar las detenciones políticas será un componente esencial de la fase de recuperación y reconciliación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad en Venezuela".

El representante EU además, añadió que Estados Unidos advierte a “todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y abuso de poder que serán plenamente responsables de sus actos y que apoya firmemente al pueblo venezolano y a las instituciones de esta organización que promueven la estabilidad regional y defienden la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho".