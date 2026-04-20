DGM detuvo a más de 900 personas en condición migratoria irregular en un operativo nacional

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La Dirección General de Migración informó que ayer viernes 17 de abril desplegó operativos de interdicción migratoria de manera simultánea en todo el territorio nacional, registrándose una alta incidencia de detenciones en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal y la provincia de Barahona, como parte de las acciones estratégicas para el control y regulación de los flujos migratorios.

Las intervenciones fueron ejecutadas desde horas de la madrugada en múltiples demarcaciones, incluyendo el Gran Santo Domingo (Villa Mella, Los Ríos, Villa Duarte y Manoguayabo), Santiago de los Caballeros (municipio cabecera), La Vega y la provincia Espaillat (Moca, San Víctor, Canca La Reina, Juan López, Las Lagunas, Guaucí, entre otros sectores), así como en Jarabacoa (Paso Bajito, La Pita, Pedregal, Palo Blanco y Sabaneta).

De igual forma, los operativos se extendieron a la región Este, abarcando zonas de La Altagracia como Bávaro, Verón, Uvero Alto, Cabeza de Toro y sectores aledaños; mientras que en la zona fronteriza y Sur del país incluyeron Dajabón (Partido, Chacuey, Sábana Larga), Elías Piña y San Juan, Pedernales, Jimaní (Boca de Cachón y Tierra Nueva), Barahona (Los Solares de Milton, Batey Central, Camboya), Bahoruco (Neiba, Galván, Villa Jaragua), Azua, así como Montecristi (Manzanillo, Copey, Las Matas de Santa Cruz) y Puerto Plata.

Asimismo, las acciones de interdicción abarcaron las provincias Valverde (Mao) y Santiago Rodríguez, consolidando un despliegue integral en las distintas regiones del país.

Como resultado de estos operativos, la DGM logró la detención de 916 personas en condición migratoria irregular. A esta cifra se suman 194 personas detenidas por organismos de seguridad del Estado, desglosadas en 112 por el Ejército de República Dominicana (ERD), 34 por la Policía Nacional (PN) y 48 por el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), adscrito al Ministerio de Defensa.

En cuanto a las repatriaciones, la institución informó que fueron deportadas 630 personas, quienes fueron trasladadas hacia su país de origen a través de los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, conforme a los protocolos establecidos y garantizando el respeto al debido proceso.

La DGM destacó que estos operativos fueron ejecutados en coordinación con los organismos de seguridad del Estado, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el control migratorio, la seguridad territorial y el cumplimiento de la Ley General de Migración.

La institución reiteró que continuará intensificando estas acciones en todo el país, en apego al marco legal vigente y al respeto de los derechos humanos.