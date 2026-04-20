ETED apertura línea de transmisión 69 kV Zona Franca Santiago – Navarrete, a solicitud del MOPC

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informa que realizará la apertura de la línea de transmisión 69 kV Zona Franca Santiago – Navarrete este domingo 19 de abril, en horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., con el objetivo de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de trabajos en campo.

Esta intervención se lleva a cabo a solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), institución que realizará labores de retiro e instalación de vigas en el puente peatonal de Quinigua, lo cual requiere la desenergización temporal de la línea por razones de seguridad operativa.

Durante este período, se registraran interrupciones en el servicio eléctrico en: Ochoa, Quinigua, Bombeo Quinigua y Pisano.

La ETED precisa que esta apertura forma parte de una coordinación interinstitucional orientada a garantizar la seguridad del personal técnico y la correcta ejecución de los trabajos, en cumplimiento de los estándares establecidos.

La empresa agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera su compromiso con una operación segura, eficiente y alineada con la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.