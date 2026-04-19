Gobierno realiza jornada integral en Villa Altagracia en apoyo a familias afectadas por lluvias

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Villa Altagracia.– El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), entregó enseres del hogar a familias impactadas por las inundaciones provocadas por la vaguada del pasado 8 de abril, en este municipio de la provincia San Cristóbal.

Durante el operativo, el director general de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, afirmó que la institución cumple las instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien ha dado seguimiento a las comunidades impactadas, llevando asistencia oportuna junto a un mensaje de solidaridad y esperanza.

“Desde el primer momento hemos garantizado la alimentación de estas familias mediante cocinas móviles, comedores comunitarios y operativos de entrega de alimentos crudos. Hoy también damos paso a una segunda fase: reponer los enseres del hogar de cada familia afectada, tal como lo ha dispuesto el presidente Luis Abinader Corona, para que ninguna se quede sin sus ajuares”, declaró.

El funcionario señaló que, en coordinación con las gobernaciones, las alcaldías y los líderes comunitarios, se realizan levantamientos en las zonas afectadas para canalizar las ayudas de manera transparente, organizada y efectiva.

El director general de DASAC destacó que las ayudas están llegando a todas las comunidades y son entregadas sin distinción política ni de credo.

“Nosotros estamos aquí con instrucciones claras de nuestro presidente Luis Abinader Corona, que nos manda a brindar asistencia a todas las personas, porque este es un gobierno de todos los dominicanos”, expresó.

Asimismo, indicó que estas jornadas de asistencia están devolviendo la tranquilidad a las familias, que poco a poco retoman la normalidad.

Féliz Arbona valoró las intervenciones oportunas y concretas que realiza el Gobierno en todas las zonas afectadas del país.