Roberto Rosario: “Si el Gobierno no frena el dispendio, que no cuente con la Fuerza del Pueblo para dialogar”

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Si el Gobierno “no frena el dispendio en el manejo de los recursos públicos”, que no cuente con la Fuerza del Pueblo para dialogar y buscar un consenso sobre la crisis que pudiese sobrevenir a la economía dominicana como consecuencia del conflicto de Oriente Medio, advierte el alto dirigente de esa organización política, Roberto Rosario Márquez.

El dirigente opositor explicó que el presidente y líder de su partido, Leonel Fernández, fue muy claro cuando recibió la comisión designada por el presidente Luis Abinader, en el sentido de que es el gobierno quien debe asumir los costos de la crisis, y que, bajo ningún concepto, esta debe ser transferida a la población.

Rosario Márquez explicó que, tal y como dijo Leonel frente a los ministros José Ignacio Paliza y Eduardo Sanz Lovatón, la Fuerza del Pueblo esperará la propuesta que someterá el gobierno para fijar una posición sobre el particular.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Roberto Rosario insistió en que la característica fundamental de este gobierno ha sido el dispendio.

Agregó que una administración que gaste anualmente más de 12 mil millones de pesos para pagar a youtubers, influencers y algunos medios de comunicación, además de regalar cuatro mil millones de pesos en pensiones privilegiadas a personas que nunca hicieron contribuciones a los planes de pensiones del Estado, no puede pedirle sacrificio a la población.

“Estamos hablando de que han otorgado pensiones de 50, 100 y 200 mil pesos a ciudadanos que el 90% de ellos son vinculados al Partido Revolucionario Moderno; a eso se agrega el financiamiento de una gran cantidad de sectores que anualmente reportan pérdidas en sus operaciones; sin embargo, no se fiscalizan ese tipo de negocios”, criticó.

Rosario Márquez recalcó que el mensaje de Leonel y la Fuerza del Pueblo es claro y preciso: “El gobierno debe asumir el costo de la crisis y bajo ninguna circunstancia se debe sacrificar a la población, que bastante carga tiene en su diario vivir”.

“Este gobierno ha firmado entre tres o cuatro pactos donde la oposición lo ha acompañado, y se han pactado temas específicos que no se han cumplido, como es el caso del Pacto Educativo, y los resultados son grandes escándalos a tal punto que el primer ministro de esa cartera, Roberto Fulcar, salió del cargo en medio de grandes cuestionamientos, e inclusive, por parte de quien lo sustituyó, quien también salió del cargo con más sombras que luces”, censuró el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Roberto Rosario criticó, también, lo que sucede en el ministerio de Agricultura y su nuevo incumbente, ya que un exfuncionario de esa cartera denunció que el ministro lo llamó a una finca para que aceptara otorgar contratos de obras sin licitación por un monto superior a los 800 millones de pesos, a lo que este se negó y prefirió presentar su renuncia.

Recalcó que la única manera en que la Fuerza del Pueblo puede participar en un diálogo para buscar consenso a la crisis proveniente de la guerra del Golfo Pérsico es si el gobierno reduce el gasto público que se ha desbordado en esta gestión y detiene el despilfarro en que están incurriendo sus funcionarios.

Dirigente opositor acusa a las autoridades de ocultar cifra de muertes provocadas por las lluvias

Roberto Rosario, quien es alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, criticó la ineficacia con que las autoridades de prevención y mitigación manejaron los aguaceros del pasado miércoles ocho del presente mes, y a la vez que denunció que se ha ocultado la real cifra de muertos como consecuencia de esas lluvias.

“Cuando vino ese golpe de agua, los funcionarios del gobierno estaban dormidos; ese día tenían al Gran Santo Domingo en alerta verde. Al decirle eso, la ciudadanía sencillamente no se preocupó, porque no estábamos en alerta amarilla o roja. Esas copiosas lluvias provocaron muchas muertes y las autoridades no han dicho toda la verdad”, deploró Rosario Márquez al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

El dirigente opositor insistió en que “varias personas fallecieron en Puerto Plata, San Cristóbal, el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, y el gobierno tiene eso callado, no está permitiendo que fluya la información”.

“Para evitar que la gente se dé cuenta de los impactos que han tenido en vidas humanas los descuidos que ha tenido el gobierno en no informar a tiempo a la población de que ese fenómeno se iba a producir”, remachó.

Roberto Rosario agregó que otra actuación censurable por parte de las autoridades, frente a la situación climática que ha vivido el país, es que el gobierno cree que los problemas que se le presentan a quienes viven en zonas vulnerables se resuelven dándoles una fundita de comida o regalándoles una colchoneta.

“Y no hacen lo que resuelve definitivamente el problema, que es construir las infraestructuras para que esas aguas puedan ser canalizadas hacia su destino final sin que les causen daños a las personas ni a las propiedades públicas y privadas”, argumentó.

Sostuvo que si el gobierno central no está en eso, peor están las autoridades municipales, porque lo que ocurrió con estos aguaceros no se puede atribuir a la providencia divina; es el descuido de las alcaldías en sus competencias, quienes creen que limpiando los imbornales cuando llueve pueden resolver el problema de las inundaciones.

Asegura posicionamiento electoral de su partido supera el 42%; PRM grandes plazas municipales

La Fuerza del Pueblo se ha convertido en la principal organización política luego del desplome que ha experimentado el oficialista Partido Revolucionario Moderno por la frustración que ha dejado su gobierno, según el alto dirigente de esa organización opositora, Roberto Rosario Márquez.

Rosario Márquez asegura que el partido que lidera Leonel Fernández está en el mejor momento de su existencia, y liderando con responsabilidad la oposición política del país, ya que todo el que votó por el expresidente en los pasados comicios tiene más razones ahora para volver a sufragar por él, mientras en el caso del PRM y el presidente Luis Abinader sucede todo lo contrario.

“Con un piso de 30%, el camino es más corto para llegar al 50 más uno, y ya nosotros los hemos aventajado. En las últimas mediciones a las que yo he tenido acceso, hay alguna que nos da un 42% y otras llegan hasta el 44%, muy por encima del PRM”, informó Rosario Márquez en entrevista en el programa D´AGENDA.

Sostuvo que, cuando se le pregunta a la gente qué partido entienden que está en mejores condiciones para gobernar la República Dominicana, la fuerza del Pueblo bordea la cifra antes mencionada, mientras que el Partido Revolucionario Moderno obtiene un 32%, en tanto que el Partido de la Liberación Dominicana aparece en la tercera posición.

Sobre las elecciones municipales que deberán celebrarse en el mes de febrero del 2028, el doctor Roberto Rosario dio por un hecho que el PRM perderá las plazas más importantes, a la vez que no descartó que la Fuerza del Pueblo pueda llevar como candidatos a ciudadanos que no militan en esa organización, siempre y cuando el partido verde encabece la boleta.

“Nosotros no tenemos un optimismo desbordante, pero puedo decir que en las principales plazas municipales para los comicios del 2028, ya hay compañeros que han adelantado su trabajo y tienen definidos los perfiles que deben tener esos ciudadanos que van a terciar en la Fuerza del Pueblo”, sentenció.

Aclaró que su partido, para esa contienda municipal, tiene sólida estructura en las provincias, municipios y Distritos Municipales, cosa que no ocurrió en el 2024, “ya casi en todos esos lugares tenemos personas que se perfilan como posible candidatos o a ser valorados para tales fines”.