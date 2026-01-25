Fitur registra más de 255 mil visitantes en edición marcada por el accidente ferroviario

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La 46 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que pesó la tragedia del accidente ferroviario del sur de España, cierra este domingo con un balance "positivo", ya que revalidó su capacidad de convocatoria, con algo más de 255.000 visitantes en sus cinco jornadas.

Fitur, que este año tuvo como país socio a México, reunió a más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 acudieron con representación oficial; y hubo 967 expositores titulares.

Durante los tres primeros días destinados a profesionales, consolidó las cifras de la última edición de 155.000 visitantes, con un repunte del 12 % de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11 % de los expositores internacionales, informaron este domingo los organizadores del evento.

Durante el fin de semana, cuando Fitur abre sus puertas al público en general, han pasado por el recinto unas 100.000 personas.

Un despliegue "histórico" de México

Como país socio, México ha hecho "un despliegue histórico", ha sido "un éxito", señaló en declaraciones a los medios el vicepresidente ejecutivo del recinto ferial de Madrid, Ifema, donde se celebró FITUR, Daniel Martínez.

"No ha habido un despliegue de país invitado tan potente institucionalmente y empresarialmente como el que México ha desarrollado este año", insistió.

"Estamos contentos de que México haya cosechado los mejores frutos de Fitur, la primera feria internacional de turismo del mundo", añadió. "No nos queda más que iniciar a partir de mañana Fitur 2027, con Puerto Rico como país invitado", concluyó.

México exhibió su orgullo mundialista y tuvo al fútbol como protagonista de los coloridos estands que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades mexicanas que albergarán trece de los 104 partidos del Mundial de Fútbol de 2026, desplegaron esta semana en Fitur.

La secretaria de Turismo mexicana, Josefina Rodríguez, admitió a la prensa el día de la inauguración de la feria que es su despliegue más grande, con un foco especial en la variedad de la cultura mexicana.

Impacto económico de 505 millones, un 3,7 % más

Fitur generó este año un impacto económico para la ciudad de Madrid de 505 millones de euros.

"Estamos muy contentos. A pesar de haber transcurrido Fitur en el contexto del trágico accidente ferroviario de Adamuz (en el que fallecieron 45 personas), ha sido un éxito", afirmó Martínez, quien destacó el impacto económico en Madrid de esta nueva edición, un 3,7 % más que en 2025.

Fitur abre así el presente ejercicio "confirmando el excelente momento que atraviesa el sector turístico", que se refleja en los datos de 2025, cuando, según ONU Turismo, se superaron a nivel mundial los 1.500 millones de llegadas internacionales, mientras que España alcanzó la cifra de 97 millones de turistas extranjeros, según datos del Ministerio de Industria y Turismo.

La 46.ª edición abrió sus puertas el pasado miércoles 21 de enero con un minuto de silencio por las víctimas de los accidentes ferroviarios, mientras que los Reyes de España, durante la inauguración oficial de la feria, al día siguiente, firmaron en el libro de condolencias ubicado en el estand de Andalucía, región donde ocurrió la tragedia.

La relevancia institucional de Fitur se constató también en las más de 70 visitas institucionales de ministros y viceministros de turismo de todo el mundo y autoridades turísticas, que subrayaron el papel estratégico de la feria como foro global de diálogo, cooperación y proyección internacional del sector.

Diferentes destinos turísticos, empresas e instituciones presentaron sus novedades, estrategias y proyectos.

En este marco, el Pabellón del Conocimiento se presentó como uno de los grandes ejes de la feria, con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes.

Junto a ello, las distintas secciones de Fitur -como Cruises, Experience, Lingua, LGTB+, Screen, Sports, Talent, TechY, Woman o Know How & Export- contribuyeron a enriquecer y diversificar la propuesta ferial.