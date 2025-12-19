MIVED presenta nuevo procedimiento para acelerar inicio de obras a través de los gestores urbanos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, encabezó este viernes la presentación del nuevo procedimiento para el inicio de obras, que permite que los proyectos gestionados por Gestores Urbanos e inspeccionados por los Supervisores Técnicos Privados puedan iniciar su ejecución bajo su responsabilidad, mediante notificación a la entidad, y sujetos a la obtención de la licencia de construcción previo a la finalización del proyecto.

Esta medida tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, descongestionar los procesos de licenciamiento y dinamizar la inversión pública y privada, manteniendo en todo momento los estándares técnicos, normativos y de seguridad vigentes.

Durante la presentación, el ministro Bonilla dijo que “este encuentro tiene un objetivo muy claro: presentarles un nuevo procedimiento para el inicio ágil de obras, que responde a una necesidad real del país y del sector: agilizar procesos sin comprometer la seguridad, dinamizar la construcción, y estar a la altura de una demanda creciente de proyectos públicos y privados. En nuestra gestión, cada vez que introducimos un cambio, una mejora, un nuevo procedimiento, lo primero que hacemos es reunirnos con los actores del sector para explicarlo con claridad y escuchar sus impresiones. Porque al final, los procesos no se quedan en un documento: se convierten en trabajo real, en obras reales, y ahí es donde deben funcionar bien”.

El procedimiento aplica exclusivamente para proyectos gestionados por Gestores Urbanos habilitados e inspeccionados directamente por Supervisores Técnicos Privados también habilitados, quienes asumen la responsabilidad técnica durante la ejecución de la obra, bajo los correspondientes mecanismos de control, seguimiento y fiscalización, los cuales recaen en el MIVED.

De manera complementaria, la medida se sustenta en la ampliación de la capacidad técnica nacional, mediante la habilitación de nuevos Gestores Urbanos en enero de 2026 y la incorporación de más de 110 Supervisores Técnicos Privados, lo que fortalece la cobertura técnica a nivel nacional.

Con esta iniciativa, el MIVED reafirma su compromiso con una gestión pública más ágil, eficiente y orientada a resultados, facilitando el desarrollo de proyectos estratégicos, impulsando el empleo y mejorando la competitividad del sector construcción, sin sacrificar la calidad ni la seguridad de las edificaciones.