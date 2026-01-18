Portugal cierra urnas con participación récord y sondeos apuntan a segunda vuelta

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los centros de votación en Portugal continental y Madeira cerraron este domingo a las 19.00 hora local (misma hora GMT) en la jornada de elecciones presidenciales para elegir al sucesor del actual mandatario, Marcelo Rebelo de Sousa.

Sesenta minutos más tarde, lo harán los del archipiélago luso de las Azores por encontrarse en un huso horario diferente.

Los puntos de votación abrieron sus puertas a las 08.00 hora local (misma hora GMT) en Portugal continental y Madeira, y una hora después lo hicieron los de las Azores.

Tras el cierre de todos los centros electorales del país, los medios de comunicación darán a conocer los sondeos que han hecho hoy a pie de urna y comenzará el conteo oficial.

La afluencia a las urnas hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo en las elecciones presidenciales en Portugal fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %, según datos de la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna.

En relación a la afluencia hasta la misma hora en comparación con 2021, la cifra de hoy es diez puntos porcentuales superior, ya que en aquel año fue del 35,4 % hasta las 16.00 horas.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2021 durante la pandemia de covid-19. En aquella ocasión ganó el presidente actual, Marcelo Rebelo de Sousa, que se presentó a la reelección y salió elegido con la menor afluencia en unos comicios de este tipo.

Durante esta mañana, han sido innumerables los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y haya una gran movilización.

«Sin incidentes»

La jornada electoral de comicios presidenciales en Portugal transcurre este domingo «sin incidentes», dijo a EFE el portavoz de la Comisión Nacional Electoral, André Wemans, quien se mostró optimista sobre la participación, que hasta el mediodía fue del 21,18 %, más que en 2021.

«Todo está yendo bien, sin incidentes, y con una afluencia mayor que en las últimas elecciones presidenciales», afirmó el responsable, quien, pese a advertir de que no está garantizado que estas cifras de afluencia se mantengan, confió en que reflejen la tendencia en las próximas horas.

«Nunca lo podemos saber hasta el cierre de las urnas, pero nuestra expectativa es que sí, que este aumento de participación hasta las 12.00 horas se mantenga hasta el final de la elección», aseveró.

Los centros de Portugal continental y de Madeira iniciaron su actividad este domingo a las 08.00 hora local (misma hora GMT) y clausurarán sus puertas a las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo harán sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa en la Jefatura de Estado, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero.

Precisamente sobre los votantes en el exterior, que para estos comicios solo pueden ejercer su derecho al voto presencialmente en los consulados portugueses de todo el mundo, Wemans confirmó a EFE que si bien todavía no tienen datos oficiales sobre la participación en las sedes diplomáticas, la información preliminar indica que «ha habido una mayor afluencia en estas elecciones que en las presidenciales anteriores».

«Esperamos que siga así y que todos los votantes puedan votar, obviamente, siempre que estén en la puerta del colegio electoral, incluso si ya ha llegado la hora de cerrar las urnas, tienen derecho a votar de todos modos», agregó el responsable, en referencia a las largas filas que se han podido ver en algunos consulados europeos, tal y como han informado los medios de comunicación locales.

Segunda vuelta en 21 días, según sondeos

Los últimos sondeos apuntan a que habrá una segunda vuelta en 21 días, el 8 de febrero, ya que no se espera que ningún candidato llegue a más de la mitad de los votos, necesarios para proclamarse vencedor en la votación de hoy y que no haya una segunda ronda entre los dos aspirantes con más apoyos.

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que el líder de ultraderecha André Ventura quedaría hoy primero, seguido por el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Les siguen, según ese estudio, en intención de voto este domingo el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada.