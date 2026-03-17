La SIP reclama la liberación inmediata de dos periodistas secuestrados en Haití

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudia con firmeza el secuestro en Haití de los periodistas Junior Célestin, de Radio Television Megastar, y Osnel Espérance, de Radio Uni FM, ocurrido el pasado viernes en el centro de Puerto Príncipe mientras realizaban labores informativas.

De acuerdo con informes de prensa, ambos periodistas fueron interceptados y llevados contra su voluntad en una zona ampliamente controlada por grupos armados, en un contexto en el que las bandas dominan vastas áreas de la capital haitiana y mantienen a la población —incluidos a representantes de la prensa- en una situación de extrema vulnerabilidad.

Los secuestros se produjeron un día después de otro ataque contra el periodista Marvel Dandin, director de Radio Kiskeya. El 12 de marzo por la noche, al menos siete hombres armados intentaron irrumpir en su vivienda en el barrio Soisson de Thomassin, en Pétion-Ville, según medios locales.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, reclamó “la liberación inmediata y con vida de ambos periodistas, así como garantías urgentes para su seguridad”. Manigault, del Evening Post Publishing Inc. de Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, señaló que la SIP se suma al pedido de los familiares al gobierno haitiano para que “actúe con la mayor urgencia a fin de localizar a los periodistas, asegurar su liberación y llevar ante la justicia a los responsables”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, advirtió que “estos hechos reflejan que los periodistas operan bajo amenazas constantes en un entorno dominado por la violencia de pandillas, donde son blanco de ataques destinados a silenciarlos, lo que constituye una grave vulneración a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada”. Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó la necesidad de “reforzar de manera urgente las condiciones de seguridad para el ejercicio del periodismo en el país”.

Haití, incluido por primera vez en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, se ubica en la categoría de Alta Restricción. El informe concluye que “la grave crisis política, económica y de seguridad que atraviesa esta nación, con un Estado impotente ante crímenes, coloca a la impunidad en crímenes contra la población y la prensa, como uno de los principales agravantes… No son las autoridades las principales agresoras del sistema comunicacional, pero sí las que no han podido establecer límites a las bandas”.