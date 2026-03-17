De recogebolas a estilista de Grandes Ligas: el dominicano detrás del “flow” de Fernando Tatis Jr. y otras figuras

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Se formó para ser pelotero y durante cuatro temporadas fue recogebolas en el clubhouse de los Leones del Escogido. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él, esta vez ligados a la moda: hoy es el estilista detrás del “flow” y los outfits de reconocidas figuras de las Grandes Ligas, así como a sus esposas.

Se trata de Rodney Quezada, quien tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos y abrirse camino como estilista de moda.

“Ha sido una oportunidad grata vestirlos en sus respectivos eventos”, expresó en entrevista para Telenoticias.

Rodney vistió a Ronald Acuña Jr y su pareja Maria Laborde para para el ASG

Entre las figuras con las que ha trabajado figuran Ketel Marte, Geraldo Perdomo y Nathali Guerrero, esposa de Vladimir Guerrero Jr.

Uno de los casos más comentados es el de Fernando Tatis Jr., considerado por muchos fanáticos como uno de los peloteros que mejor viste en las Grandes Ligas. Detrás de ese estilo está Quezada.

El estilista explicó que Tatis proyecta un look jovial y que cada vestimenta respeta su personalidad. Señaló que un outfit sencillo del jugador puede rondar los 10,000 dólares.

Sobre su próximo desafío, confesó: “Ya se anda por ahí moviendo las teclas para ver si tengo la oportunidad de vestir a Vladimir. Me gustaría porque tengo muy buena comunicación con su esposa, Nathali, también es parte de mi clientela”.