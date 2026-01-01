Tragedia en los Alpes suizos: 40 muertos en incendio de Nochevieja

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron en la madrugada de hoy en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.

Identificación de las víctimas mortales del incendio

A este respecto, la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que «es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación» de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.

Los esfuerzos están puestos en «dar una respuesta a las familias lo más rápido posible», recalcó.

La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en «un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.

Frente a las insistentes preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad y vías de escape del local siniestrado, la procuradora sostuvo que no podía pronunciarse sobre elementos como el tamaño de la escalera de acceso al bar, que se situaba en un subsuelo.

Clientela muy joven

Otro elemento que añade dolor en Suiza ante esta tragedia es la edad probable de las víctimas, las que podrían ser muy jóvenes.

Sobre las informaciones que a lo largo del día indicaban que se trataba de un centro nocturno con una clientela entre quince y veinte años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, dijo que no se podía todavía hablar con ese nivel de precisión.

No obstante, admitió que los asistentes que estaban celebrando correspondían probablemente a ese tramo de edad.

Los indicios excluyen que haya sido un atentado

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01.30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

«En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero», dijo Gisler a EFE.

Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.

No hay constancia de víctimas españolas

Por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Agentes de policía cerca del lugar donde se produjo un incendio en el bar y salón Le Constellation. EFE/EPA/Alessandro Della Valle

Según estas fuentes, el cónsul general en Ginebra, quien ha estado desde primera hora en contacto con autoridades suizas, confirma que por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio.

En todo caso, desde el Ministerio han señalado que las autoridades suizas han difundido el teléfono +41848112117 para información a familiares.

Italia confirma varios connacionales desaparecidos y heridos

El ministro del Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha avanzado este jueves que al menos 12 connacionales han resultado heridos en el incendio de un bar en la localidad suiza de Crans Montana en Nochevieja y que otros tantos siguen desaparecidos.

El ministro y vicepresidente del Gobierno ha cifrado entre 12 y 13 los italianos heridos localizados en varios hospitales suizos mientras que «otros tantos» siguen aún desaparecidos.

«La situación es dramática y puede empeorar», ha advertido en el canal informativo de la televisión pública RAI, subrayando la dificultad en la identificación de las personas implicadas.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha activado su Unidad de Crisis para asistir a los familiares de posibles víctimas en este bar, mientras la televisión pública difunde un número de teléfono en el que preguntar por su paradero o pedir asistencia.

Los fuegos artificiales habían sido prohibidos

Las autoridades habían cancelado los fuegos artificiales previstos en la Nochevieja debido a una situación de sequía.

La localidad usualmente se encuentra habitualmente cubierta por un manto de nieve en este periodo del año, pero en esta ocasión carece de nieve por la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas relativas para el invierno.

Las autoridades habían colocado por el pueblo carteles indicando la prohibición de fuegos artificiales para celebrar el paso de 2025 al 2026, según confirmó EFE a través de residentes de Crans Montana con los que se comunicó.

Dos jóvenes que escaparon del incendio en Suiza relatan el pánico ante lo ocurrido

Dos jóvenes francesas que estaban en el bar de la estación de esquí suiza de Crans Montana en el que se declaró un incendio mortal esta Nochevieja han relatado cómo se produjo y propagó el fuego, cómo huyeron y el pánico que se generó entre los asistentes que intentaban huir.

«Todo el mundo gritaba», ha destacado este jueves una de estas dos jóvenes al contar al canal francés BFMTV lo que vivieron y que el origen de la tragedia fueron unas bengalas o artificios pirotécnicos que se confeccionaron en unas botellas de champán.

Emma y Albane, que se encontraban celebrando el año nuevo en el bar ‘La Constellation’ observaron que el incendio prendió cuando alguna de esas bengalas se acercó al techo, que era de madera.

«En unas decenas de segundos», ha indicado una de ella, las llamas se propagaron por toda la discoteca, que estaba en el sótano de un local que constaba de dos plantas. Luego el fuego se extendió también a la planta baja en dos o tres minutos.

Las dos jóvenes francesas salieron corriendo y gritando y, cuando echaron la vista atrás, observaron que había varias personas quemándose, de las alrededor de 200 que calculan que había en el bar en el momento de los hechos.

Una de ellas se cayó en la escalera, empujada por un movimiento de los que querían evacuar el bar, y se hizo daño en la rodilla.

Como la puerta era muy pequeña para dar salida a todos los que querían huir de las llamas, una de las personas que se encontraban allí rompió uno de los cristales.

Según el relato de estas chicas, los bomberos y las policías llegaron «en unos minutos» después del inicio de la tragedia que, de acuerdo con su relato, les pareció accidental. No escucharon ninguna explosión.