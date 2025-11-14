Turquía celebra funerales por los 20 militares fallecidos en el accidente aéreo de Georgia

Publicado por AP Creado: Actualizado:

ANKARA, Turquía (AP) — Turquía celebró el viernes una solemne ceremonia fúnebre para 20 militares que murieron en un accidente aéreo en Georgia .

El avión de carga militar C-130, que volaba desde Ganja (Azerbaiyán) a Turquía, se estrelló el martes en el municipio georgiano de Sighnaghi, cerca de la frontera con Azerbaiyán. Se investigan las causas del accidente.

Entre las víctimas se encontraban miembros de la tripulación y personal militar responsables del mantenimiento y reparación de los cazas F-16 turcos que habían volado a Azerbaiyán para participar en las celebraciones del Día de la Victoria. El evento conmemoró la victoria militar de Azerbaiyán sobre Armenia en 2020 por el control de la región de Karabaj , conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj, un conflicto que se había prolongado durante casi cuatro décadas.

Familiares, autoridades y compañeros soldados rindieron homenaje ante los 20 ataúdes, cubiertos con la bandera nacional, en una base aérea de Ankara. Posteriormente, los fallecidos fueron trasladados a sus ciudades de origen para su sepelio.

Las fuerzas armadas han dejado en tierra temporalmente sus 18 aviones de carga militar C-130 restantes como medida de precaución a la espera de las inspecciones técnicas.

Los aviones C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas de Turquía para el transporte de personal y la gestión de operaciones logísticas.

Turquía envió de inmediato un equipo de investigación de accidentes para determinar la causa del siniestro. El Ministerio de Defensa Nacional informó que la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina del avión estaban siendo examinadas en Ankara.

El ministerio afirmó que no había munición a bordo del avión cuando se estrelló.