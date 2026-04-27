Ex presidentes del Desfile Dominicano se integran al apoyo de Alex Méndez en Paterson

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

PATERSON, N.J..- El candidato a la alcaldía de Paterson, Alex Méndez, recibió el apoyo de varios ex presidentes del Desfile Dominicano de New Jersey, como una muestra de respaldo al liderazgo que refleja profundas raíces comunitarias y confianza.

La actividad de apoyo a la candidatura de Méndez se llevó a cabo en el Restaurant Bocadito de Paterson, New Jersey, donde participaron decenas de simpatizantes que respaldan a Alex.

Los ex presidentes que respaldan a Mendez son Miguel Díaz, Iris Tejada, Altagracia Corazón, Agustina Almonte, Héctor Mercedes, Yury Rodríguez, Miriam Martínez, María Paulino, Ramón Ruiz, Arturo Muñoz y Hugo Guzmán.

Este respaldo representa una importante coalición de respetados líderes de la comunidad dominicana, cuya participación y compromiso a lo largo de los años han contribuido a celebrar y preservar la cultura, la herencia y la participación cívica dominicana en todo el estado de New Jersey.

“Este respaldo es profundamente significativo para mí”, expresó Méndez. “Me honra contar con el apoyo de líderes que han hecho tanto por fortalecer y representar a la comunidad dominicana en New Jersey.

Su confianza en esta campaña refleja la convicción compartida de que Paterson merece un liderazgo que escuche, que actúe con integridad y que ofrezca resultados reales para nuestros residentes”.

El respaldo se produce en un momento en que Méndez continúa fortaleciendo el impulso de su campaña en toda la ciudad de Paterson, uniendo a residentes, líderes comunitarios y simpatizantes en torno a una visión centrada en el progreso, la rendición de cuentas y un futuro más sólido para la ciudad.