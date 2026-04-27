Leonel rechaza cualquier intento de fusionar Mescyt

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, rechazó de manera categórica cualquier intento de fusionar el ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).

Asimismo, planteó su visión sobre la transformación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), basada en la expansión global del conocimiento.

El expresidente expuso su posición acerca del tema, al encabezar un encuentro con el sector universitario de su organización partidaria, el cual tuvo lugar en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En la actividad participaron docentes, estudiantes y personal administrativo de la UASD y universidades privadas.

“A nosotros jamás se nos ocurriría, ni siquiera pensar que se pueda fusionar el MESCyT con el ministerio de Educación”, expresó.

El exmandatario advirtió que una decisión de esa naturaleza refleja un desconocimiento del sistema educativo y podría agravar las debilidades existentes. “La revolución de la universidad en este siglo es la revolución del conocimiento, y a eso aspiramos: a que la UASD, junto a otras entidades, lidere esa transformación”, indicó.

En ese contexto, sostuvo que a partir de 2028 impulsará un nuevo ciclo histórico orientado a convertir a la República Dominicana en una sociedad y economía del conocimiento, apoyada en centros académicos y de investigación sólidos. Planteó la necesidad de una UASD con proyección global, sustentada en el uso de plataformas digitales. El encuentro fue organizado por la secretaría de Educación Superior de la Fuerza del Pueblo, que dirige Ligia Amada Melo, quien destacó la importancia de estructurar y fortalecer el sector académico como base para el desarrollo del país.