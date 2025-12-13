Fallece Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Falleció este sábado Abraham Quintanilla, padre de la reconocida cantante Selena Quintanilla, ícono del tex-mex asesinada en 1995.

La información fue confirmada por su hijo y hermano de la artista, A.B. Quintanilla, a través de una publicación en sus redes sociales.

“Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy”, escribió el músico junto a una fotografía de Abraham Quintanilla.

Hasta el momento, la familia no ha ofrecido detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Abraham Quintanilla fue una figura clave en la vida y carrera de Selena, a quien acompañó y apoyó desde sus inicios en la música, convirtiéndose en un referente para millones de seguidores de la artista en todo el mundo.