FBI frustra ataque en Carolina Norte

Las autoridades federales de Estados Unidos frustraron un potencial ataque terrorista en Nochevieja en una localidad de Carolina del Norte, anunció ayer el director del FBI, Kash Patel, que identificó como responsable a un individuo supuestamente influenciado por el Estado Islámico (EI).

“El FBI y sus socios frustraron otro posible ataque en la víspera de Año Nuevo por parte de un individuo supuestamente inspirado por el EI”, publicó Patel en X. El jefe de la agencia federal se hizo eco de una alerta de la oficina del FBI en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte), que informó que el sospechoso, identificado como un hombre de 18 años llamado Christian Sturdivant, se habría “inspirado directamente en el para cometer el ataque". El supuesto responsable fue arrestado.