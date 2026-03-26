Fraude en sistema de salud de EE.UU. 2026: qué pasó y quiénes están implicados

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Las autoridades federales de Estados Unidos destaparon un nuevo fraude en el sector salud, esta vez relacionado con los planes del seguro Medicare Advantage, mediante la facturación de servicios de análisis de laboratorio que nunca se realizaron.

Según la Fiscalía del Distrito de Oregón, entre junio de 2025 y enero de 2026, Oregon Clinical Laboratory, en Klamath Falls, propiedad del pakistaní Jahangeer Ali, presentó reclamaciones fraudulentas por más de 46 millones de dólares a planes de Medicare Advantage. Sin embargo, ningún proveedor solicitó los servicios de análisis y ninguno de los beneficiarios del seguro incluidos en las reclamaciones recibió los procedimientos facturados.

“Como resultado del fraude, los planes de Medicare Advantage desembolsaron más de 28 millones de dólares en concepto de estas reclamaciones fraudulentas”, se lee en un comunicado.

Asimismo, indicaron que, como parte del proceso investigativo, el 26 de febrero de 2026 Ali fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de abordar un vuelo a Turquía con destino final a Pakistán.

“Hoy (24 de marzo) se celebró una audiencia de detención en el Distrito de Oregón y se ordenó que Ali permaneciera bajo custodia en espera de nuevos procedimientos judiciales”, agregó la fiscalía.

Destacó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) están investigando el caso. El fiscal adjunto Andrew T. Ho está a cargo del procesamiento.

“Una denuncia penal es solo una acusación de un delito, y se presume que un acusado es inocente a menos que se demuestre su culpabilidad”, aclaró.