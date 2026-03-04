Senasa 2.0: Congresistas alertan sobre “presión” y posible “ruta de escape” en negociaciones con el Ministerio Público

Las declaraciones de Wilson Camacho, director nacional de Persecución de la Procuraduría, en las que señaló que han recibido “ofertas” de personas involucradas en el presunto fraude millonario al Seguro Nacional de Salud (Senasa), quienes estarían dispuestas a negociar de cara a la versión 2.0 del caso, han generado la reacción de varios diputados.

Entre los que se han pronunciado figura Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, quien consideró que este mecanismo, aunque se encuentra dentro del marco legal, se ha convertido en una forma de sujeción y presión por parte del Ministerio Público hacia los imputados.

“Se pudiera pensar: robé mucho negocio y me quedo con la mitad y no con cárcel. Entonces, no solamente eso, sino que muchas veces el Ministerio Público chantajea al imputado, amenazándolo de “va a caer preso, te van a echar 30 años si no lo declaras, te van a quitar todo lo tuyo. A ti te conviene decir lo que pasó”, sostuvo Sánchez.

De su lado, el diputado del partido opositor Fuerza del Pueblo, Mélido Mercedes Castillo, abogó por una investigación profunda en torno al caso SeNaSa, al considerar que las negociaciones del órgano persecutor se han convertido en una posible ruta de escape para los implicados.

“En este caso lo que tienen que hacer es seguir investigando, buscar pruebas. Llevar al banquillo de los acusados a todo el que tenga que ver con la comisión de ese hecho como autor o cómplice del mismo. El pueblo dominicano, de una manera ansiosa, está esperando que se haga justicia en ese caso”, pronunció el congresista por la provincia San Juan ante las cámaras de Telenoticias.

Lo que dijo Camacho

“El caso Senasa 2.0 está en manos de un equipo jurídico y aseguramos que habrá una segunda parte, independientemente de los rumores sobre acercamientos o negociaciones”, dijo Wilson Camacho al ser entrevistado sobre el tema, a la salida del acto de lanzamiento del Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), encabezado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.

El procurador adjunto no descartó que nuevos investigados sobre el fraude de RD$15,000 millones detectado en el Senasa mediante la Operación Cobra se acerquen al Ministerio Público a negociar.

Por esa defraudación al Estado dominicano guardan prisión preventiva por 18 meses en la Penitenciaría Las Parras el exdirector de la institución de salud Santiago Hazim, Gustavo Enrique Menssisa Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiras. Esta última guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.