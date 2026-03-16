Un frío severo golpea gran parte de EEUU

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Un amplio e irregular mosaico de clima severo retumbó el domingo en gran parte de Estados Unidos, dejando fuertes nevadas y volviendo intransitables las carreteras en el Alto Medio Oeste, mientras vientos intensos y dañinos barrían las Llanuras. Hawai también seguía afectado por graves inundaciones.

Y algunas zonas del centro-sur se preparaban para tormentas eléctricas hacia el final del día. Los meteorólogos dijeron que las tormentas se extenderán hacia el este y para el lunes amenazarán una gran franja del este de Estados Unidos, con los estados del Atlántico medio —incluido Washington, D.C.— como los más expuestos a vientos fuertes y tornados.

Los golpes sucesivos de nieve, viento y clima severo “van a afectar la mitad oriental de Estados Unidos”, dijo en una entrevista el meteorólogo principal de AccuWeather, Tyler Roys. Más allá de la amenaza para vidas y propiedades, “ya sean ráfagas de viento de una línea de turbonada, una ventisca o nieve, o simplemente viento por la tormenta, estamos hablando de varios aeropuertos importantes que se verán afectados”.

Más de 51 centímetros (20 pulgadas) de nieve cayeron en algunas zonas del sureste de Minnesota y el oeste de Wisconsin hasta la tarde del domingo, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, y es probable que caiga más nieve en lugares como Minneapolis, en medio de advertencias de ventisca emitidas por el servicio meteorológico.