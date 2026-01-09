¿Quién gobierna Groenlandia y por qué es tan importante?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Groenlandia, la isla más grande del planeta y uno de los territorios más septentrionales del mapa, sigue siendo un lugar lleno de incógnitas y de gran interés mundial. Su historia, cultura y recursos naturales la convierten en un espacio estratégico tanto a nivel ambiental como geopolítico.

Según un reportaje publicado por Berta Erill Soto en National Geographic, los europeos conocieron esta tierra desde el año 930, cuando el navegante Gunnbjörn Úlf-Krakuson la divisó en uno de sus viajes. Posteriormente, en 982, el vikingo Erik el Rojo fundó asentamientos en la zona habitable y la bautizó como Gronland (“tierra verde” en danés).

Autonomía dentro del Reino de Dinamarca

Aunque geográficamente pertenece al continente americano, Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, con su propio Parlamento (Inatsisartut) que controla la mayoría de los asuntos internos. Sin embargo, la política exterior, la defensa y la moneda siguen bajo soberanía danesa.

El hielo se recupera del océano tras desprenderse de forma natural de los icebergs, como en la bahía de Disko, Groenlandia

Entre 1721 y 1953 fue una colonia danesa, y en 1979 obtuvo el grado de autonomía que mantiene hasta hoy.

Importancia geopolítica y recursos

Groenlandia es clave por su ubicación en el Ártico, un punto crucial para el comercio y la seguridad global, especialmente para Estados Unidos, Rusia y China. Además, posee abundantes recursos naturales: minerales como oro, zinc, plomo, cobre y uranio; petróleo, gas natural y energía hidroeléctrica.

Su industria pesquera y las prácticas tradicionales de caza también forman parte de la economía local. Sin embargo, la explotación de estos recursos plantea desafíos ambientales que preocupan a la comunidad internacional.

Esta imagen tomada el 22 de junio de 2019 muestra lagos de hielo derretido en el borde de una plataforma de hielo en Nunatarssuk, Groenlandia. (AP Foto/Keith Virgo)

Cambio climático y riesgos globales

El ecosistema groenlandés está gravemente afectado por el cambio climático. El deshielo polar acelerado, el aumento de las temperaturas y la pérdida de biodiversidad son fenómenos cada vez más notorios. Los expertos advierten que, si toda la capa de hielo llegara a derretirse, el nivel del mar podría aumentar al menos 7 metros, con consecuencias globales.

Población y vida cotidiana

Con más de 56.000 habitantes, la mayoría concentrados en el sur y en la capital Nuuk, Groenlandia tiene una de las densidades de población más bajas del mundo. El 80% de su territorio está cubierto por hielo, lo que limita la construcción de carreteras y sistemas ferroviarios. Los principales medios de transporte son barcos, aviones, helicópteros y trineos de nieve.

Fauna y flora ártica

La flora está dominada por musgos y líquenes resistentes al frío, mientras que la fauna incluye osos polares, focas, ballenas (hasta 15 especies, como la Minke y la jorobada), renos, zorros y lobos árticos.