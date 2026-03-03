¿Quién gobierna Irán hoy tras la muerte de Alí Jamenei? El poder tras el conflicto

Publicado por BBC Mundo Creado: Actualizado:

El ayatolá Ali Jamenei murió este sábado en el primer día de masivos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán, tras décadas de esfuerzos diplomáticos fallidos para resolver la disputa sobre el programa nuclear iraní.

La muerte del gobernante de 86 años, que ostentó el poder durante casi cuatro décadas, anuncia un futuro nuevo e incierto, tanto en Irán como en la región en general, y abre grandes incógnitas respecto a su sucesión.

Se trata de un momento trascendental para la nación islámica. El gobierno decretó 40 días de luto nacional y siete días feriados.

En una entrevista exclusiva con Al Jazeera, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que un nuevo líder supremo podría elegirse en "uno o dos días".

Como jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército, que incluye al Cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Jamenei era una figura con todo tipo de poderes.

En gran medida también gracias al imperio financiero paraestatal conocido como Setad, bajo el control directo de Jamenei, explica la agencia de noticias Reuters.

Con un valor de decenas de miles de millones de dólares, el Setad creció enormemente durante su mandato, invirtiendo miles de millones en la Guardia Revolucionaria.

Jamenei estaba situado en medio de una compleja red de centros de poder en competencia, pero sí podía vetar cualquier asunto de política pública y seleccionar personalmente a los candidatos para cargos públicos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dirigirá el periodo de transición.Fuente externa

"Según la Constitución, el presidente, el jefe del poder judicial y un clérigo de alto rango del poderoso Consejo de Guardianes asumirán el cargo de forma interina mientras la Asamblea de Expertos elige a su sucesor", explica la corresponsal jefe de la BBC, Lyse Doucet.

Desde 1979, Irán, país que tiene más de 90 millones de habitantes, es una teocracia, un sistema en el que la religión y la política están ligadas. La máxima autoridad no es el presidente, sino el líder supremo, el ayatolá.

Rosa Meneses, analista e investigadora especializada en Medio Oriente del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (Cearc), le explicó a BBC Mundo lo que está establecido en la República Islámica para la sucesión: "La Asamblea de Expertos, que es un órgano de que se compone de 88 miembros, todos clérigos, es la encargada de evaluar a los candidatos y seleccionar al próximo Guía Supremo de la Revolución Islámica".

"Así fue cuando murió el ayatolá Ruhollah Jomeini en 1989. Entonces, el seleccionado fue Alí Jamenei, ahora muerto".

Los preparativos para este momento decisivo se habían intensificado meses atrás, especialmente a medida que aumentaban las tensiones con Estados Unidos e Israel, que dejaron claro que el clérigo de línea dura estaba en la mira.

Los clérigos y comandantes más poderosos de Irán se estuvieron preparando para ello, sobre todo durante la guerra contra Israel que duró 12 días en junio de 2025.

En esa ocasión murieron al menos 30 comandantes destacados.

Ahora, muchos de los posibles sucesores de Jamenei también están muertos tras el ataque del sábado, incrementando las incógnitas sobre la sucesión.

Fuente: Fuerza de Defensa de Israel, Agencia de Noticias de la República Islámica. Imágenes: Getty

Incertidumbre tras los bombardeos

En junio se informó que Jamenei, quien pasó la guerra en su búnker especial, estaba elaborando listas de funcionarios de seguridad que pudieran ocupar inmediatamente su lugar para evitar cualquier vacío en las altas esferas de poder.

"Jamenei tuvo tiempo para darse cuenta de que tenía que dejar su sucesión organizada y así parece ser que lo ha hecho porque se ha sabido que ha dejado designadas hasta cuatro líneas de sucesión en los altos cargos más importantes", explica Meneses.

Sin embargo, reunir rápidamente a todos los miembros de la Asamblea de Expertos mientras Irán está siendo atacado por Estados Unidos e Israel puede resultar difícil por razones de seguridad.

"Habrá que ver a quién designa finalmente la Asamblea de Expertos. Ahora mismo tampoco sabemos qué candidatos son, pero tampoco se sabe en qué situación están los miembros de la Asamblea o los candidatos tras estos bombardeos y en qué situación van a estar en los próximos días", añade la experta.

Es decir, si están vivos o están muertos.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que respondería a la muerte del líder supremo con la operación más destructiva de su historia.

Y el ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que los ataques de Irán son "un acto de autodefensa y represalia a la agresión estadounidense".

Los primeros pasos apuntan a que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, junto al jefe del Poder Judicial y uno de los juristas del Consejo de Guardianes —otro poderoso órgano encargado de revisar las leyes— supervisarán el periodo de transición tras la muerte de Jamenei.

El segundo hijo de Jamenei

Una figura de la que se ha hablado mucho es el segundo hijo de Jamenei, Mushtaba.

"Tiene bastante influencia política y además está vinculado al Consejo de la Guardia Revolucionaria. Pero es verdad que en Irán, una sucesión de padre a hijo no estaría bien vista dentro del clero chiíta", afirma Meneses, la experta del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos.

También suena el nombre de Hassan Jomeini, nieto del fundador de la República Islámica, el anterior ayatolá.

"Tiene esa legitimidad que tenía su abuelo, ya ha pasado dos generaciones. Por lo tanto, no se vería como una república hereditaria. Además, se postuló a las elecciones, aunque fue descalificado y eso le da cierta aura de ser un poco disidente, de no estar dentro de los círculos de Jamenei", dice Meneses.

"Esto es algo que podría ser visto con buenos ojos desde el exterior", añade.

El veterano político iraní Ali Larijani resurgió el año pasado como una de las figuras más poderosas de la jerarquía del país.Fuente externa

Y otra prominente figura dentro del régimen es Alí Lariyaní, actual secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Según Reuters, Larijaní gestiona una amplia cartera de asuntos, desde las negociaciones nucleares hasta las relaciones regionales de Teherán y la violenta represión de las protestas internas.

Procedente de una de las principales familias clericales del país, había supervisado los esfuerzos de Irán para alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos solo un mes después de que Washington lo sancionara en enero por supuestamente dirigir la brutal represión contra las protestas antigubernamentales.

"Siempre ha tenido mucha cercanía con Jamenei y es de la línea dura, con lo cual podría ser uno de los nombres que se barajen. Insisto, todo esto son conjeturas. Ahora mismo no sabemos en qué estado está la arquitectura del régimen para tomar este tipo de decisiones", añade Meneses, la experta del Cearc.

La cúpula de poder

Pero en otras instituciones iraníes, tienen una gran influencia miembros de la Guardia Revolucionaria o exmiembros reconvertidos en políticos.

Por lo tanto, dice Meneses, otra de las posibilidades, sobre todo a raíz del giro del régimen hacia una república más militarizada realizado por Jamenei en los últimos años, podría ser un rostro desconocido que pertenece a este círculo.

Para Ángel Saz, director de EsadeGeo (Esade Center for Global Economy and Geopolitics), el momento en el que se encuentra Irán es de mucha incertidumbre a medio plazo.

"El objetivo es tumbar al régimen, pero sin un claro sustituto. No parece existir una figura como la de Delcy Rodríguez en Venezuela, y la oposición está muy fragmentada", le dice Saz a BBC Mundo en referencia a la presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro en enero.