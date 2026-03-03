¿Tiene la República Dominicana capacidad para amortiguar el impacto del conflicto en Medio Oriente?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó este martes que el conflicto bélico en Medio Oriente es una situación con repercusiones globales que ningún país puede prever; no obstante, destacó que la República Dominicana cuenta con los mecanismos y previsiones necesarias para mitigar sus efectos económicos, especialmente ante el alza de los precios del petróleo y el gas.

“Esto es un tema que estamos monitoreando día a día, momento a momento, que ya comienza a generar sus impactos como consecuencia del alza de los precios del petróleo. Sin embargo, el Gobierno dominicano tiene previsto, como ha sido en los últimos años, recursos para subsidiar los combustibles frente a alzas”, sostuvo el funcionario, al recordar que durante los últimos cuatro años los precios internos se han mantenido estables, pese a fluctuaciones importantes en los mercados internacionales.

Paliza expresó su deseo de que, “por el bien de todos”, esto (el conflicto) sea un tema que no tenga un prolongado estadio que pueda obligarnos como país a tener que hacer algunas revisiones, algunas adaptaciones y algunas reprogramaciones”.

“Pero bueno, vamos a esperar que este proceso se siga desarrollando. Ojalá que la prolongación en el tiempo no sea tan marcada. Ya los principales productores de petróleo del mundo han anunciado el aumento de su producción, de tal manera que puedan compensar lo que pudiera ser la baja como consecuencia de la exportación del crudo por el Golfo Pérsico y el famoso estrecho de Ornús”, declaró.

De igual forma, aclaró que, más allá del impacto energético, no se prevén afectaciones mayores en sectores clave de la economía dominicana como el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera directa, al considerar que los principales generadores de divisas del país no están directamente vinculados al conflicto.

“Bueno, al margen del tema de los combustibles, no veo que tenga que impactarnos más de lo debido. Las principales fuentes emisoras, sobre todo de inversión directa hacia la República Dominicana y de generadores de divisas, no necesariamente podrían verse afectadas por este tema”, afirmó el ex congresista.

Continuó: “Estos conflictos, que están muy a distancia, en materia de turismo, en materia de exportaciones de zona franca, en materia de las diferentes áreas que son las que más fortaleza demuestran de nuestra economía, no tienen necesariamente que verse del todo impactadas”.

Crecimiento económico

José Ignacio Paliza, además, señaló que un documento del UPS, “que quizá es uno de los principales fondos de inversión del mundo”, pronosticaba que la República Dominicana volvería a crecer en sus parámetros económicos tradicionales y podría alcanzar nuevamente un 4.5 %.

“También hablaba y narraba de la política, en materia fiscal, en materia de endeudamiento, que el Gobierno había manejado con cierto nivel de responsabilidad. Inclusive narraba de la estabilidad política y de la fuerza del presidente (Luis Abinader) que mantenía para lograr impulsar reformas, porque el capital político también es un elemento importante para impulsar reformas que puedan necesitarse”, sostuvo.

“La mayor parte de los actores del mundo, de los grandes entes del mundo, pronostican que República Dominicana volverá a crecer a sus niveles tradicionales, y nosotros estamos trabajando para que así sea”, enfatizó.

