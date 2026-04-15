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Si el turismo se mira como una industria de bases concretas: hospedaje, transporte aéreo, carreteras, conectividad y una imagen país capaz de atraer visitantes, entonces la primera gran etapa de ese proceso en la República Dominicana se levantó en la era de Trujillo.

Pero si se habla de institucionalidad, de normas, de promoción y de una visión pública sostenida, ahí aparece con fuerza don Ángel Miolán. En otras palabras: Trujillo puso la estructura física y Miolán le dio el giro institucional.

No es posible hablar del nacimiento del turismo dominicano sin mirar los hoteles emblemáticos que marcaron época.

El Hotel Jaragua comenzó a erigirse en 1940 y fue inaugurado en 1942; el Hotel Paz, hoy Hispaniola, fue construido en 1955 para alojar a los visitantes de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre; y el Hotel El Embajador terminó de construirse en 1955, inaugurado al año siguiente, siendo presentado como el primer hotel turístico de lujo del país. Esas obras no fueron simples edificios: fueron señales materiales de que el país quería venderse como destino.

A eso se sumó la dimensión del transporte. En 1959, se inauguró el Aeropuerto Internacional de Punta Caucedo, que luego fue rebautizado como Aeropuerto Internacional General Trujillo; ese paso fue decisivo para la entrada de vuelos regulares y para la proyección internacional de Santo Domingo.

En tierra, la red vial que Trujillo encontró al llegar al poder fue ampliada y centralizada durante su régimen, con carreteras, puentes y una lógica de conexión que fortaleció la movilidad interna. Sin aeropuerto y sin vías, no hay turismo posible, por más belleza natural que exista.

También, hubo una dimensión de espectáculo y propaganda que terminó ayudando al imaginario turístico. La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, celebrada en 1955, se convirtió en una vitrina de modernidad del régimen y estuvo acompañada por obras como el Teatro Agua y Luz, concebido en ese mismo contexto como parte del conjunto monumental de Santo Domingo.

Más allá de la intención política del régimen, el efecto urbano fue evidente: se construyó una capital que quería parecer moderna, ordenada y visitable.

Ahora bien, reconocer ese impulso no significa confundir dictadura con política turística permanente. La gran diferencia llegó después, cuando el Estado dominicano creó la base legal e institucional del sector.

En 1968, se declaró de interés nacional el desarrollo turístico; en 1969, la Ley 541 creó la Dirección Nacional de Turismo, hoy Ministerio de Turismo, y la Ley 542 dio origen a CORPHOTELS. Ese fue el paso que convirtió una suma de obras dispersas en una política de Estado.

Es ahí donde don Ángel Miolán ocupa un lugar central. La prensa dominicana lo reconoce como precursor y, para muchos, como el “padre del turismo dominicano”, porque asumió la tarea de promover el sector cuando todavía había incredulidad, burla y casi ninguna estructura jurídica o técnica para sostener la inversión.

Miolán impulsó la Ley 541, ayudó a ordenar el sector y empujó la idea de que la República Dominicana podía competir como destino. Si Trujillo abrió la puerta con cemento y asfalto, Miolán le dio al turismo un rostro institucional.

Por eso, la respuesta más justa a la pregunta “¿quién es el padre del turismo en la República Dominicana?” es una respuesta doble.

Trujillo fue el gran constructor de la plataforma inicial: hoteles, aeropuerto, carreteras y una escenografía urbana pensada para recibir visitantes.

Miolán, en cambio, fue el gran articulador institucional, el hombre que convirtió esa base en política turística organizada.

Si se habla del origen material del turismo organizado, la huella de Trujillo es innegable; si se habla de su consolidación como sector nacional, el nombre de Ángel Miolán es imprescindible.