Propeep activa respuesta social ante impacto de fuertes lluvias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) desarrolló bajo intensa lluvia, este martes, una amplia jornada de inclusión social “Primero Tú” en el municipio de Villa Montellano, provincia Puerto Plata, en respuesta a las daños provocados por las recientes lluvias ocurridas sobre este territorio.

La jornada fue encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al director de Propeep, Robert Polanco, y tuvo lugar en la Escuela Básica Isaura Tucker, donde se ofrecieron servicios y asistencias directas a las familias impactadas.

Durante su intervención, el director de Propeep destacó que esta iniciativa forma parte de la respuesta inmediata del Gobierno, ante situaciones de emergencia, subrayando el compromiso del presidente Abinader de acompañar a la población, especialmente en momentos de vulnerabilidad derivados de fenómenos naturales.

Asimismo, reafirmó que la comunidad de Villa Montellano cuenta con un Gobierno cercano, solidario y comprometido con dar soluciones oportunas, mediante la articulación interinstitucional de entidades como Propeep, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Supérate, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y otras entidades, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y restablecimiento de la normalidad en la zona.

José Ignacio Paliza

Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza



De su lado, el ministro de la Presidencia expresó que esta intervención tiene un significado especial, al tratarse de una provincia con la que mantiene un vínculo directo, al tiempo que valoró la participación de la comunidad como un elemento clave para lograr una pronta recuperación.

“Para mí, como puertoplateño, significa mucho la presencia de cada uno de ustedes y el tiempo que nos dedican, para que podamos recuperarnos de la forma más rápida posible”, subrayó Paliza.

En ese sentido, hizo un llamado a los funcionarios a garantizar que la asistencia sea distribuida con criterios de equidad, priorizando a las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad, y reiteró que el Gobierno mantendrá su presencia en el territorio hasta tanto se restablezca la tranquilidad en la comunidad.

“Escuchen bien, todo lo que entreguemos en esta comunidad lo haremos sin colores, dándoselo a quienes más lo necesitan y priorizando los casos más urgentes, porque hay personas que requieren y merecen más apoyo debido a su difícil situación”, precisó.

Supervisión en zonas afectadas



Imágenes en el lugar

Tras el inicio de la jornada “Primero Tú”, las autoridades realizaron un recorrido de supervisión por el sector Pancho Mateo, una de las comunidades impactadas por las lluvias, a fin de evaluar de primera mano los daños y coordinar respuestas adicionales.

En la actividad participaron, además, la directora del programa Supérate, Mayra Jiménez; el director del DASAC, Edgar Féliz; el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán; y la gobernadora provincial de Puerto Plata, Claritza Rochette, entre otras autoridades.