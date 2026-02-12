Casi 300 personas fueron asesinadas en Haití en enero

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Puerto Príncipe.- EFE

Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló ayer, miércoles, un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una “explosión de secuestros” que desafía la autoridad del Estado.

“Este balance, de una gravedad insoportable, ilustra una realidad en la que morir se ha convertido en un riesgo diario para todos los haitianos”, indicó la ONG, que recordó que estas 299 vidas truncadas “no son solo estadísticas, sino familias destrozadas y un tejido social que se desgarra cada día un poco más ante la mirada de una sociedad traumatizada".

El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada.

La vulnerabilidad de los civiles sigue siendo crítica, puesto que representan un 32.11 % de las víctimas.

“Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población”, indica el informe.